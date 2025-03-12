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    中國藉居住證 想將台灣「內國化」╱陸委會︰惡劣統戰 禁軍公教配合

    陸委會指出，中國居住證是中共混淆兩岸人民身分的灰色作戰，現職軍公教人員不可配合。（取自陸委會臉書）

    陸委會指出，中國居住證是中共混淆兩岸人民身分的灰色作戰，現職軍公教人員不可配合。（取自陸委會臉書）

    2025/03/12 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府擴大清查軍公教人員有無持有中國身分證、居住證，卻遭國民黨立委翁曉玲等人表態反對。陸委會昨強調，中共藉居住證制度，企圖將台灣「內國化」並否定中華民國主權，營造對台行使管轄權假象，這是惡劣的統戰作為。政府無法允許我國現職軍公教人員違背當前兩岸政策，並配合中共統戰作為。

    進行清查 有中國身分 就喪失公職

    陸委會表示，兩岸條例明定，國人取得中國身分，就失去任公職資格。政府為應對中共「融台措施」，加上已發現公務體系中，確實有人領有中國身分證，必須就現職軍公教人員中，是否有在中國設籍、領用身分證、定居證及護照等情形，進行清查。

    陸委會指出，如向中共申領相關身分證件，都須向中華人民共和國宣誓效忠。我國軍公教人員經國家任用，對國家有忠誠義務，如曾向中共申領相關身分證件，有違「公務員任用法」忠誠義務。政府所有機關及學校都有權責依法行政，確認現職人員任用資格，而現職人員任職期間的每一天，亦有責任與義務確保自己符合法律規定。

    陸委會提及，兩岸條例修正增訂「兩岸單一戶籍」規定以來，過去政府從未就進用人員是否符合法規進行清查，現在是依法行政，也是亡羊補牢。

    在中國居住證部分，陸委會強調，中共製發的「居住證」，是將我國民眾視為中華人民共和國公民，其外觀各項設計與身分證幾乎一致。中共藉居住證制度，企圖將台灣「內國化」並否定中華民國主權，營造對台行使管轄權假象，這是惡劣的統戰作為。政府無法允許我國現職軍公教人員違背當前兩岸政策，並配合中共統戰作為。

    陸委會表示，政府以「具結」的方式進行宣導、清查，是讓全體軍公教人員自我表明、彰顯對國家的忠誠義務；由當事人自行「具結」是經權衡評估，對所有機關及學校行政成本最低，更是對當事人影響最小的確認方式。

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