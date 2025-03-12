台美無人機合作 顧立雄︰很快就有好結果

國防部長顧立雄（記者劉信德攝）

2025/03/12 05:30

共同建構無人機非紅供應鏈 「美國相當積極」

〔記者方瑋立／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言日前接受本報專訪表示，美台在無人機與衛星系統等軍民兩用領域，未來有在地合作生產可能。國防部長顧立雄（見圖，記者劉信德攝）昨證實，美國確實相當積極，特別就共同建構無人機非紅供應鏈，已有一定成果，民間或中科院皆就相關技術展開合作、研發，很快就會獲得好結果。

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顧立雄昨受訪表示，美國商務部去年九月曾帶團訪台，現已有一定成果，國際合作主要目的在於取自各國的優勢，以排除現今中國在這個無人機領域的大部分佔比，尤其在關鍵零組件上，「好像（機體）打開來都無法排除中國製」，因此一定要靠各國一起努力，打造安全的非紅供應鏈。

顧說，美國等各國公司無人機發展日新月異，相信很快就會獲得不錯成果，而最重要的是台灣需具備自主生產無人機的能量，才能因應任何緊急狀況，對整體防衛作戰很有幫助。

知情人士︰已有多家美商洽談

據知情人士透露，繼去年九月廿三日美國廿六家廠商訪台後，陸續有更多美商洽談，主要目的在於讓新型無人機科技透過各方優質、成熟的次系統合作交流，降低研發時程，盡速服役。

他指出，美方合作與亞創招商不同，是中科院單獨與美方洽談，參與方式有兩部分，首先若是已經成熟的外國機種，希望能夠將台灣較優的次系統導入現有供應鏈，甚至可利用台廠成本較低、競爭力高的優勢本地生產；其次則是擇優引進外國產品次系統，省下投資研發的時間，與本地供應鏈互補。

中科院可藉此導入成熟次系統

知情人士強調，中科院若需生產下一代軍規品，也可藉此導入此非紅供應鏈中的成熟次系統，達成快速發展、加速滿足國軍需求的方針。

至於民雄無人機園區是否因此不可或缺、刻不容緩。顧立雄說，該園區最主要的重點是研發和驗證，製造廠房不一定都要在那個地方，各方有相關技術互相競試，建構良好生態系統，是很好的作為。

知情人士說明，民雄園區是國家政策，當然希望順利推動，中科院除可協助民間廠商檢量測、模擬和設計，或者生產上碰到的問題，更重要的是成為廠商原本產能以外的「擴產基地」，形成強勁的無人機國家隊聚落，彼此交流、互通有無。

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