《高雄》抗地緣政治衝擊 潘孟安：政府做企業最好後盾

總統府秘書長潘孟安（左）頒發證書給中華民國工業區廠商聯合總會第10屆理事長許正雲（右）。（記者葛祐豪攝）

2025/03/12 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中華民國工業區廠商聯合總會第十屆理事長交接典禮，昨天在高雄萬豪酒店舉行，總統府秘書長潘孟安致詞時強調，面臨地緣政治衝擊，政府會做企業最好的後盾。

中華民國工業區廠商聯合總會由台灣九十三個產業園區廠協會組成，涵蓋會員廠商一．五萬家、年營業額逾九兆元，提供約六十五．八萬個就業機會。新任理事長許正雲，也是高雄萬大產業園區廠協會理事長，他強調會為台灣的工業區承擔責任，並感謝中央輔導協助，讓更多廠商根留台灣。

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許正雲表示，台灣目前正值產業智慧化、低碳化、百工百業AI化轉型及美國川普二．○的關鍵時刻，聯合總會更應扮演好企業和政府之間的橋梁。

出席工業區廠商聯合總會理事長交接

潘孟安稱讚台灣各地的隱形冠軍，展現出台灣韌性精神，創造台灣經濟奇蹟，尤其挺過疫情衝擊，都是大家打拚的成果；未來面臨地緣政治，包括關稅、傳統產業轉型ESG的要求等，鋼鐵、螺絲、機械等產業受到衝擊，政府會做企業最好的後盾。

高雄市長陳其邁昨也到場祝賀，他表示，雖然面臨中國傾銷，石化、鋼鐵受到影響，但台灣去年經濟成長率四．五九％，仍是近三年來新高，失業率三．三八％，更是廿四年來最低；他感謝企業創造奇蹟，更歡迎來高雄投資，市府會在水電等給予協助。

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