面對潛在威脅 司徒文：台灣應實施兩年義務役

「二○二五TTX區域安全兵推」昨在政大公企中心舉行，包括美國在台協會（AIT）前處長司徒文（右五）等國內外專家學者與會參與討論。（記者林正堃攝）

2025/03/04 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基二月廿八日在白宮會談，雙方最終不歡而散。談及台灣能夠為與川普談判做哪些準備，美國在台協會（AIT）前處長司徒文昨建議，面對潛在威脅，台灣應實施兩年義務役，並期待台灣內部減少政治分歧，強調「現在不是搞政治的好時機」。

期待台灣內部減少政治分歧

司徒文昨於台灣安全研究中心等單位主辦的「二○二五TTX區域安全兵推」受訪表示，台灣在可能受到威脅時，應減少內部政治分歧，「現在不是搞政治的好時機」。他也認為，以台灣面對的潛在威脅，施行兩年義務役會更加妥適，他希望能看見更強的台灣軍隊。

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司徒文並建議，台灣應利用在半導體晶片領域的領導地位，在全球為自身尋求更多支持。

談及川普與澤倫斯基爆發口角的會談，司徒文說，在他過去卅四年外交官職涯中，沒有人會因斥責高層級外賓而獲得讚譽，他對澤倫斯基受到的對待，感到失望。

被問到台灣是否會是下一個烏克蘭，司徒文指出，國務卿魯比歐對台灣表達強烈支持，川普卻拒絕對台灣議題表明立場，他推測，川普明白必須處理與中國領導人的關係，可能有其策略考量。司徒文認為，台灣這樣自由民主的國家，值得美國的支持。

國民黨立委陳永康則認為，台灣與烏克蘭的狀況完全不能相比，烏克蘭成功的案例在台灣未必能夠複製，台灣也不應為失敗的經驗付第二次學費。

台灣安全研究中心主任劉復國表示，兵推團隊近期赴多國參加會議發現，面對不確定性太高、主張美國優先的川普政府，其他國家反而有了動力，促成彼此之間的訊息互通、相互合作。

「二○二五TTX區域安全兵推」於三日至五日舉辦。兵推主持人劉復國說明，本次兵推主要場景為川普就任美國總統後的局勢變化，並針對中國對台灰色地帶襲擾做預推，當中也將討論是否應對海底電纜議題拉高警戒，此外，也會模擬共軍「由演轉戰」的狀況，探討該如何從軍事、國安、外交、經濟等面向預作準備及回應。

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