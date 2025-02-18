因應大罷免浪潮 內政部要求地方堅守行政中立

為因應全台大罷免浪潮，內政部與中央選舉委員會昨重申公務人員應堅守行政中立，以免觸法。（資料照）

2025/02/18 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕為因應全台大罷免浪潮，內政部與中央選舉委員會昨邀集原住民族委員會、各地方政府民政局處，以及各地方選舉委員會召開「公職人員罷免案提議及連署之查對作業聯繫會議」，重申公務人員應堅守行政中立，以免觸法。

針對各級選務機關的分工，內政部說明，有關提議人或連署人是否為原選舉區選舉人、提議人或連署人之資料正確性，是由地方選舉委員會函請戶政機關依據戶籍登記資料進行查對；至於提議人、連署人資料是否有遭他人代替簽名、蓋章或其他偽造等事項，是由主辦選舉委員會專職人員辦理，並非由戶政機關人員進行查對。

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內政部補充，如名冊有疑似偽造情事，則由選舉委員會寄送查詢單向當事人查詢，並不得以電話查詢，更不得以面訪等各式方式予以替代。

內政部強調，公務人員辦理罷免案提議及連署查對作業時，務必嚴守行政中立，妥善保管提議人及連署人名冊，不得攜帶外出，以免觸犯其他刑事法令。

內政部表示，依「選罷法」規定，各級選舉委員會之委員、監察人員、職員、鄉（鎮、市、區）公所辦理選舉事務人員，於收到罷免案提議後，依法不可有為罷免案支持或反對的宣傳行為，違反者，將依該法處新台幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰。

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