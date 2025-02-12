力挺大罷免 民團3行動出擊

台灣公民陣線執委羅宜（左起）、南崁多加教會主任牧師陳曉煒、經濟民主連合智庫召集人賴中強、經濟民主連合智庫研究員陳柏諺等人昨宣布支持罷免運動，喊出「驅逐舊黨國親中政黨，恢復國會合議民主」。（記者羅沛德攝）

2025/02/12 05:30

〔記者李文馨、吳柏軒／台北報導〕全台掀起大罷免浪潮，中選會至今已收到四十四位立委罷免案，包括卅一位國民黨立委、十三位民進黨立委。台灣經濟民主連合等民團昨召開記者會表達支持，強調此運動並非藍綠對決，而是為驅逐舊黨國親中政黨、恢復國會合議民主；同時提出三行動，包含將製作民主倒退法案與亂台法案參考文宣、舉辦立委究責會、成立妨害罷免申訴中心。

文宣、究責、妨害罷免可申訴

智庫召集人賴中強表示，罷免運動應進一步連結二○二六、二○二八落選運動。他強調，台灣公民絕對不是因為選舉「不服輸」而推動罷免，而是本屆國會被親中藍委傅崐萁集團與白委黃國昌的扭曲復仇心態結合，操控所有議事程序，國會已不再具有「少數黨提案可以被討論，多數黨提案可以在合理期間被檢驗」的議事功能。

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台灣公民陣線執委羅宜說，三月起，他們會到四十一位藍營立委的選區舉辦個別立委究責會，要讓選區選民知道，選區立委在立法院做了什麼禍國殃民的事，推動了哪些民主倒退與亂台法案。

將向中選會 監院舉發張善政

南崁多加教會主任牧師陳曉煒則說，桃園六區立委罷免案三日上午向中選會提議後，桃園市長張善政不僅表示「千萬不能罷免六名立委」，甚且於七日為被罷免人站台造勢。

賴中強說，經民連將於罷免運動期間設置「妨害罷免申訴中心」，籌組義務律師團；經民連也將向中選會檢舉張善政違反選罷法，同時向監察院舉發。

除了民團將到各地舉辦立委究責會，宗教團體也不缺席。台灣基督長老教會昨細數國會近期立院擴權、憲訴法、選罷法爭議，更直指今年度預算審查以統刪方式羞辱行政部門，罔顧人民福利、漠視國家安全，支持人民汰除不適任民意代表與縣市首長。

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