南非又施壓我代表處遷出首都 外交部︰不接受片面改變現狀

外交部。（資料照）

2025/02/03 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕南非政府一月又致函台灣駐南非代表處，再度限期要求我駐處在三月底前遷出首都普利托里亞。外交部表示，南非甚至試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」；我國的立場不變，不接受南非政府片面違反雙邊協議，後續將視南非政府回應，同時依據我方相關規劃，決定因應方式。

外交部說，自去年十月起透過外交管道，持續在對等、尊嚴的原則下，溝通並瞭解南非對未來台斐雙邊關係的看法，同時堅守我方絕不接受片面改變現狀的立場。

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外交部指出，南非政府於今年一月下旬再度致函我國駐南非代表處，要求我駐處在三月底前搬離首都普利托里亞，甚至試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」。

外交部表示，近期南非第二大黨「民主聯盟」（DA）聯邦主席米爾（Ivan Meyer）因來台訪問，遭中國政府宣布制裁；南非政府目前與我國仍在協商當中，卻再度要求我駐南非代表處限期遷出首都，顯示中國在南非對我打壓更變本加厲。

外交部說，外交部長林佳龍於接獲外館通報後，第一時間召集應變小組討論因應方式，並在年假期間與國內外相關同仁隨時保持聯繫，同時指示亞非司司長賀忠義立即召見南非新任駐台代表Zakhele Mnisi，表達我政府嚴正關切。

外交部再次強調，我國政府不接受南非政府片面違反雙邊協議，會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通；後續將視南非政府回應，同時依據我方相關規劃，決定因應方式。

外交部嚴正呼籲，做為今年G20峰會主辦方的南非政府，應該遵守一九九七年的雙邊關係法律架構，在台灣與南非雙方獲得協商共識前，不應對我駐處採取任何強制手段，或其他可能干擾駐處運作及僑民服務功能的行動。

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