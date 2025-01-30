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    拜廟發福袋 賴清德：全力維護台灣生存發展

    總統賴清德與副總統蕭美琴親手繪製的限量新年福袋，袋中精緻呈現可愛的貓派與狗派頭像。（記者王藝菘攝）

    總統賴清德與副總統蕭美琴親手繪製的限量新年福袋，袋中精緻呈現可愛的貓派與狗派頭像。（記者王藝菘攝）

    2025/01/30 05:30

    從北到南訪4縣市9宮廟 籲團結克服挑戰

    〔記者林哲遠、羅國嘉、楊心慧、盧賢秀、王姝琇、張軒哲、陳冠備／綜合報導〕新年伊始，總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰，昨在大年初一前往各地廟宇參香祈福。賴清德身穿印有「TAIWAN」的紅色帽Ｔ，從北到南、走訪四縣市九宮廟。賴清德表示，他一定全力以赴，維護國家的生存發展，同時發展經濟、照顧弱勢及兩千三百萬人民的生活。他相信，只要團結、一起打拚，任何的困難、挑戰都可以克服，台灣一定可以繼續進步。

    身穿「TAIWAN」紅色帽Ｔ 參香祈福

    賴清德昨一早前往北市艋舺龍山寺、大龍峒保安宮，接著轉往新北市萬里忠福宮、萬里昭靈宮、基隆慶安宮及新北市竹林山觀音寺，之後南下至台南市台灣首廟天壇、西港慶安宮、新營太子宮參香祈福、發送福袋。

    賴清德表示，他走訪各地宮廟向國人拜年，也為台灣祈福，祈求神明保佑國泰民安、風調雨順，四時無災、八節有慶，所有善男信女闔家平安、蛇年行大運、賺大錢。

    「當前國際局勢變化很大，國內也面臨很多挑戰！」賴清德說，感謝大家對國家的支持，他一定全力以赴，維護國家的生存發展，確保全國人民生命財產的安全；同時發展經濟、照顧弱勢及兩千三百萬人民的生活。他相信，只要團結、一起打拚，任何困難、挑戰都可以克服，台灣一定可以繼續進步。

    在基隆慶安宮擠滿了信眾，賴清德說，大年初一天氣這麼好，相信台灣運勢一定很好。在新北市，不少民眾向總統拜年也高喊「加油」。

    賴清德昨日下午到南市天壇天公廟、西港慶安宮、新營太子宮參香祈福、發放一元福袋，並為○一二一大埔地震的台南受災居民祈福。民眾一早就到天壇排隊擠爆廟埕，隊伍延伸到台灣南區氣象中心，幾乎看不到人龍盡頭。

    賴清德強調，現今國際變化多端，需要府城鄉親、民主聖地共同打拚，讓台灣繼續向前邁進，走入世界、看見未來；我們的國家需要大家繼續守護。

    蕭美琴參香 百歲阿嬤歡喜領福袋

    蕭美琴則走訪台中市與彰化縣的宮廟參香祈福，在彰化員林圳安宮，剛滿一百歲的賴林罕阿嬤也坐著輪椅排隊，而且第一個領到福袋，讓她開心直呼「下次選總統，再讓賴清德、蕭美琴繼續做」。

    卓榮泰在台北市的宮廟參拜祈福，他指出，國內更需要團結，盼新的一年社會、國家更和諧，政府仍秉持過去的誠意溝通、人民為先、發展經濟、強化治安等多項目標一起努力，未來也將一步步的把台灣帶向更進步的國家。

    卓榮泰說，期望能夠繼續得到大家支持、了解，讓賴總統帶領中華民國政府，未來台灣人民可以在世界永遠立足、獲得更好的成果。

    副總統蕭美琴到員林圳安宮發福袋，一名坐著輪椅的長輩收到蕭美琴親手送的福袋開心得快要跳起來。（記者陳冠備攝）

    副總統蕭美琴到員林圳安宮發福袋，一名坐著輪椅的長輩收到蕭美琴親手送的福袋開心得快要跳起來。（記者陳冠備攝）

    大年初一一早，總統賴清德身穿印有「TAIWAN」的紅色帽T，前往艋舺龍山寺參拜。（記者王藝菘攝）

    大年初一一早，總統賴清德身穿印有「TAIWAN」的紅色帽T，前往艋舺龍山寺參拜。（記者王藝菘攝）

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