各機關媒宣預算被砍 法部：嚴重削弱打詐、緝毒能量

法務部昨示警，高檢署和台北地檢署若真的被刪四千八百萬元預算，勢必嚴重影響打詐、緝毒、肅貪等案件偵辦，以及科技設備監控執行等相關業務。（資料照）

2025/01/19 05:30

〔記者楊國文、吳柏軒、吳亮儀／台北報導〕立法院藍白兩黨狂刪各機關預算，導致法務部、交通部、農業部政務推動受到嚴重衝擊。法務部昨示警，高檢署和台北地檢署若真的被刪四千八百萬元預算，勢必嚴重影響打詐、緝毒、肅貪等案件偵辦，以及科技設備監控執行等相關業務；矯正署及所屬機關遭刪減一億元，將造成矯正機關相關業務難以推動，影響囚情。

交通部：無法快速傳播道安政策

交通部「媒體政策及業務宣導費」編列預算一億三六○．六萬元前天遭立法院院會刪除。交通部長陳世凱表示，若確定刪除預算，未來再也無法快速傳播正確道路交通安全觀念與最新政策，影響道安改善。

請繼續往下閱讀...

陳世凱指出，「媒體政策及業務宣導費」主要辦理道路交通安全教育宣導工作，如機車、高齡、弱勢族群行人及兒少的宣教，也需選擇各族群適性方式及通路宣教，如高齡者偏重傳統媒體，年輕人以網路社群為主。

陳世凱強調，交通事故人為因素占九成，培養正確用路觀念非常重要，只有不斷的教育及提醒才能杜絕違規行為，喚醒民眾維護自身安全的認知。

農業部：危及人民生命財產安全

農業部農村水保署的「媒體政策及業務宣導費」共七六○萬元也遭全數刪減。農村水保署表示，土石流及大規模崩塌潛勢區的保全對象涵蓋十七縣市、一五九鄉鎮、七百村里共五萬○六五○人，若缺乏媒體宣導支援，颱風豪雨期間土石流警戒訊息將難以傳遞，增加民眾因誤入危險區域而遭受災害的風險。防災宣導經費的刪減無異於削弱國家防災應變的第一道防線，讓國土安全與人民生命財產面臨更大威脅。

農村水保署並說，因應極端氣候，防災工作更需超前部署。刪減防災宣導預算將直接削弱全民防災能力，增加救災難度，影響國家整體應變效能，盼立院各黨團審慎考量，恢復預算，共同支持水土保持及防災知識的推廣，提升全民防災意識，確保國人安全與環境永續。

境外疫病蟲害入侵風險大增

至於農業部防檢署一一四年編列三四二○．五萬元也被全數刪除。對此，防檢署指出，該預算主要用於宣導防範非洲豬瘟等重大疫病蟲害及肉品衛生，全刪恐衝擊我國動植物防疫檢疫及食安，提高境外疫病蟲害入侵我國的風險。

防檢署強調，非洲豬瘟等重大疫病的威脅持續存在，為有效阻絕疫情於境外，政策宣導是不可或缺的一環；不僅需透過多元媒體向旅客傳達檢疫規範，更須加強農民與業者的風險意識，以建立全社會共同防疫的共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法