自由日日shoot》藍委提案大砍業務費剩一元 農業部：衝擊老農津貼發放

國民黨立委張嘉郡、林思銘提案將農業部業務費刪減到僅剩一元，農業部昨表示，這將讓台灣農業發展停滯、農民生計受衝擊，影響層面甚廣。（資料照）

2025/01/16 05:30

綠委批：抽乾農民救命資源

〔記者楊媛婷、陳政宇／台北報導〕國民黨立委張嘉郡、林思銘提案將農業部的業務費刪減到僅剩一元，農業部昨表示，相關費用涉及老農津貼、農民職業災害保險金發放，也影響農產履歷系統平台營運；綠委痛批，這無異於直接抽乾農民的救命資源，讓台灣農業和農民成為政治犧牲品，簡直是欺人太甚！

藍委以公糧未調漲為由喊刪

雲林縣選出的張嘉郡與新竹縣選出的林思銘，以公糧未調漲到藍白主張的五元決議、進口蛋等為由，提案刪減農業部業務費到只剩一元。

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農業部：農政陷入停擺危機

農業部指出，該業務費包含日常營運所需的水電、物品等相關費用，更涉及老農福利津貼申領及核發、農糧產品產銷履歷系統平台維運、飼料或飼料添加物查驗、農民職業災害保險等農政業務及農民福利，目前請領老農福利津貼人數約五十二萬人，農民職業災害保險在保人數約卅四．五萬人，若依張、林提案刪減至只剩一元，將大幅衝擊農民生計及農民工作保障，行政預算刪減也將造成各項農政業務推動、服務陷入立即停擺的危機。

張嘉郡、林思銘主張要將農業部所有的文宣費刪減，農業部表示，文宣費是用於向民眾說明農業施政情形及辦理相關業務推廣，包含非洲豬瘟防疫、山林火災防災、土石流防災宣導，防堵疫情也守護國人的生命財產安全。

農業部強調，會持續與委員溝通，但業務費減列為一元，或將文宣預算全部刪除，將讓我國農業發展停滯、農民生計受衝擊、民眾生命安全受影響，影響層面甚廣，籲請立院應考量國內農業發展現況，共同守護農民生計及台灣農業發展。

民進黨立委賴惠員則痛批，這無異於直接抽乾農民的救命資源，國民黨敢對全國農民負責嗎？張嘉郡來自雲林農業縣，難道雲林張家要自費幫農業部發老農津貼、農民職災保險？簡直欺人太甚，讓台灣農業和農民成為政治犧牲品。

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