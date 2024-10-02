藝人赴中發展 被迫政治表態

金馬影帝吳慷仁簽約中國經紀公司壹心娛樂後，昨凌晨火速在微博轉發中共官媒《人民日報》文章，提及「把最美的祝福都給你，我的祖國」。（圖取自微博）

2024/10/02 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣演藝人員赴中發展，經常需要政治表態、附和中共主張，才能在中國演出或曝光，也有歌手因為支持中華民國或台灣遭到中共封殺。今年五二○後，中宣部更變本加厲，脅迫台灣藝人須轉發《央視》貼文，表態「反台獨」或支持統一。

自稱中國人或支持統一

台灣藝人遭中國封殺最著名案例是歌手張惠妹。她在二○○○年總統就職典禮演唱中華民國國歌，慘遭中國封殺四年；二○一三年，歌手張懸在英國演出，只因在台上拿著我國國旗介紹「這是來自我家鄉」，便引發中國網友不滿，抵制同年底在北京的演唱會，張懸最後自行宣布取消。

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赴韓國發展的周子瑜，二○一五年在韓國綜藝節目中手持我國國旗，遭親中藝人黃安舉報「台獨」，導致廣告代言遭撤銷，TWICE在中國的預定演出被取消；其經紀公司安排周子瑜錄製道歉影片，並聲明自己是中國人。

在太陽花運動期間，台灣導演戴立忍、陳玉勳等曾表態支持學運的演藝界人士，陸續遭人舉報「支持台獨」遭到中國封殺。

二○二三年底，外媒驚爆中國對五月天施壓，要求在台灣總統大選前發表親中言論，因消息曝光才見光死。今年五月廿四日，主唱阿信在北京鳥巢演唱會與歌迷互動時，竟公開表示「我們中國人」一定吃北京烤鴨，被外界視為政治立場表態。

另一方面，中共也藉由台灣藝人對台統戰，二○二○年，前國民黨發言人歐陽龍之女歐陽娜娜在央視「國慶特別節目」，與中港藝人合唱開場曲「我的祖國」；二○二二年，中共大成本製作「我們同唱一首歌」統戰歌曲，邀請蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農三人獻唱。

總統賴清德今年五月就職後，中國也逼迫藝人對「祖國統一」進行政治表態，侯佩岑、歐陽娜娜等多名藝人在微博轉發央視「台獨死路一條，祖國統一勢不可擋」貼文。

另外，楊丞琳、陳妍希、楊宗緯等人均轉發央視「台灣從來不是一個國家」發文。張鈞甯、王心凌也轉發「國土不能分、民族不能散」文章；台灣演員林依晨近日在中國節目錄影時，一聽到有來賓來自成都，她馬上舉手高喊「我是成都人」。

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