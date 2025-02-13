台南安平工業區光學工廠失火釀7傷、疏散242人

台南安平工業區光學工廠驚傳失火，大批消防人員趕到場救災。（圖：民眾提供）

2025/02/13 12:14

〔記者王俊忠／台南報導〕今天近午11點10多分許，台南市南區安平工業區新平路上的1家光學製造工廠驚傳失火、傳出2樓位置冒出火煙，有多名員工遭到嗆傷。消防局緊急派遣轄區與附近分隊救災與救護車輛前往，火勢很快在20多分鐘後就被撲滅、排煙，有7名員工（意識清楚）遭嗆傷經評估由救護車送醫治療，疏散員工共有242人。

消防局119是在今天上午11點16分接獲火災報案，第七大隊與德興、南門、灣裡、永華與中正等分隊大批消防、救護人車趕往，先到達的德興分隊人車發現該工廠4樓建物，外觀飄出一些白煙，廠方多位員工展開疏散，傳有幾位員工遭煙嗆傷。

請繼續往下閱讀...

救災人員即上到2樓協助滅火，失火位置疑是燃燒機台、風箱冒煙，火勢於11點30多分就被撲滅，廠方排煙裝置啟動排煙。消防人員搜尋得知已有7名員工被煙霧嗆傷，經評估，都由救護車將7人送醫治療。起火原因與責任、財物損失由消防局進一步調查。

台南安平工業區新平路一家光學工廠機台失火冒煙，7名員工遭嗆傷送醫。（圖：民眾提供）

台南安平工業區新平路一家光學工廠機台失火冒煙，7名員工遭嗆傷送醫。（圖：民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法