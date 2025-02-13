為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中新光三越氣爆多人傷亡 居民驚呼：轟然巨響宛如地震

    消防救難人員現場緊急救治傷患。（記者廖耀東攝）

    消防救難人員現場緊急救治傷患。（記者廖耀東攝）

    2025/02/13 12:52

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越百貨今天上午11時半左右12樓美食街一間餐廳疑似更瓦斯桶時不慎外洩瓦斯引發氣爆，現場宛如被砲彈擊中，12樓幾乎整層樓窗戶都被炸掉，當場多人被炸飛或受波及，現場滿目瘡痍，傷者倒臥路旁哀嚎，其中，1女臉部炸爛當場喪命，1男送醫不治，1死者身分待釐清，另有8人受傷，傷亡人數恐持續增加。

    住在這家百貨公司附近的一位居民說，聽到轟然巨響，地面樓板為之震動，他當時一度以為是地震。

    台中市消防局已經啟動緊急應變措施，成立災害應變中心2級開設，並於內部成立緊急應變小組，目前進駐災害應變中心機關如下：民政局、經發局、交通局、都發局、社會局、警察局、衛生局、環保局、新聞局、勞工局、研考會、災防辦、台電台中區營業處、台水第四區管理處、中華電信臺中營運處、公用天然氣事業等機關，於今天12時30分前派員進駐，處理各項緊急應變事宜。

    警察與消防員現場檢視傷患。（記者廖耀東攝）

    警察與消防員現場檢視傷患。（記者廖耀東攝）

    爆炸之後多名傷者倒臥地上等候救援。（民眾提供）

    爆炸之後多名傷者倒臥地上等候救援。（民眾提供）

    新光三越12樓整層玻璃幾乎全炸毀。（記者許國楨攝）

    新光三越12樓整層玻璃幾乎全炸毀。（記者許國楨攝）

    新光三越12樓整層玻璃幾乎全炸毀。（記者許國楨攝）

    新光三越12樓整層玻璃幾乎全炸毀。（記者許國楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播