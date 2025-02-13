台中新光三越氣爆多人傷亡 居民驚呼：轟然巨響宛如地震

消防救難人員現場緊急救治傷患。（記者廖耀東攝）

2025/02/13 12:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越百貨今天上午11時半左右12樓美食街一間餐廳疑似更瓦斯桶時不慎外洩瓦斯引發氣爆，現場宛如被砲彈擊中，12樓幾乎整層樓窗戶都被炸掉，當場多人被炸飛或受波及，現場滿目瘡痍，傷者倒臥路旁哀嚎，其中，1女臉部炸爛當場喪命，1男送醫不治，1死者身分待釐清，另有8人受傷，傷亡人數恐持續增加。

住在這家百貨公司附近的一位居民說，聽到轟然巨響，地面樓板為之震動，他當時一度以為是地震。

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台中市消防局已經啟動緊急應變措施，成立災害應變中心2級開設，並於內部成立緊急應變小組，目前進駐災害應變中心機關如下：民政局、經發局、交通局、都發局、社會局、警察局、衛生局、環保局、新聞局、勞工局、研考會、災防辦、台電台中區營業處、台水第四區管理處、中華電信臺中營運處、公用天然氣事業等機關，於今天12時30分前派員進駐，處理各項緊急應變事宜。

警察與消防員現場檢視傷患。（記者廖耀東攝）

爆炸之後多名傷者倒臥地上等候救援。（民眾提供）

新光三越12樓整層玻璃幾乎全炸毀。（記者許國楨攝）

新光三越12樓整層玻璃幾乎全炸毀。（記者許國楨攝）

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