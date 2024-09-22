海巡署研議小船強制加裝AIS辨識

海巡署。（資料照）

2024/09/22 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕海巡署擬編成海巡志工隊，強化海防與邊防韌性，但海巡署坦言，分析以本月十四日中籍男子王旭坤駕橡皮艇「衝岸」林口海岸及其他偷渡案件，除了納入民力、加強熱顯像儀、無人機等科技輔助，首先面臨的難題，就是針對廿噸以下小船，全面強制加裝船舶自動追蹤系統（AIS），增加我船與外船的可辨識度，降低誤判而衍生國安事件，海巡署正積極與農業部、交通部進行跨部會研究協調中。

漁民反映，出海捕魚看天靠海吃飯，漁獲多寡攸關生計，漁民圈對於裝設AIS普遍存有疑慮，安裝意願並不高，主因是擔心自家捕魚的私房漁場曝光，一般漁民視此為商業機密，絕不輕易向同行透露，亟待溝通。

請繼續往下閱讀...

海巡署說，廿噸以下小船裝設AIS，除了可強化識別不明船艇的效率，對於救生、救難也有助益，能讓海巡和友船在最短時間依訊號位置即刻趕往相救。經跨部會協調，已達成此事具有急迫性的共識，但仍待做成最終決議。

農業部漁業署統計，廿噸以下漁船、連同動力漁筏CTR（引擎驅動）目前共約有一萬九千三百餘艘，農業部之前即已補助廿噸以下小漁船安裝AIS，目前裝載率約廿％、三千八百六十艘。官員透露，就國安角度而言，應讓每艘大、小漁船都安裝AIS，以提升辨識度，將朝此目標努力。

據透露，曾有中國船隻非法進入台灣領海時，刻意關閉AIS以規避海巡查緝，或將AIS訊號系統改設定為台灣籍，藉此混淆周遭漁船、海巡，防不勝防。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法