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美日台兵推 應對中國淺灰色脅迫

「日本戰略研究論壇」昨舉辦第四屆台海危機兵棋推演，遠景基金會執行長賴怡忠、前參謀總長李喜明負責代表台方主推。（陳冠廷辦公室提供）

「日本戰略研究論壇」昨舉辦第四屆台海危機兵棋推演，遠景基金會執行長賴怡忠、前參謀總長李喜明負責代表台方主推。（陳冠廷辦公室提供）

2024/07/14 05:30

〔記者吳哲宇、陳政宇／台北報導〕日本重要智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）昨日舉辦年度兵棋推演，由美日台三方參加，今年台灣團隊由國防院董事長霍守業上將率隊，遠景基金會執行長賴怡忠與國防院戰略顧問、前參謀總長李喜明負責代表台方主推，國防院副執行長李廷盛也前往參加，探討如何面對中國的淺灰色行動脅迫。

賴怡忠、李喜明代表台方主推

該兵推去年首次邀請台灣專家與會，模擬台灣及日本先後遭到中國攻擊時，友軍如何馳援等因應作為；今年度的推演主要模擬並探討台海地區可能面臨的危機情境，並將全球局勢納入考量，例如烏克蘭戰爭、中東動盪，以及台灣、美國總統選舉的結果，為日方相關政策制定提供參考。

去年兵推時李廷盛指出，不僅台灣首次參與，更有美、英等駐日使館官員到場觀摩，「台灣已站在國際舞台」。其中日本有多位涵蓋陸、海、空退將參與，並與我方交換心得，不僅把台灣安全放在檯面上，更讓日本正確認識台灣價值。這不僅包括戰略地位，還包含經濟價值。

至於今年的兵推，在昨日上半場的討論中，聚焦日本發生天災的緊急應變，以及台灣與周遭鄰國如何面對中國的淺灰色行動脅迫。

同時，兵推的其中一項目標是促進日本公眾對「台灣有事」影響日本安全的了解，因此兵推也特別將民間商社納為觀察員，做為強化整體社會韌性的準備。

郭國文：台日須加強海巡合作

受邀的民進黨立委陳冠廷說，今年度是首次有台灣國會議員獲得邀請，顯見日本對台海安全的重視。另外，兵推還有來自美國、捷克、愛沙尼亞等國安全專家、學者和官員，共同為地區的和平與穩定獻策獻力。另一位受邀的民進黨立委郭國文建議，期待台日之間可透過海巡單位簽署MOU，加強第一島鏈陣線的防禦。

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