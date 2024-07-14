漢光反斬首演練 今年移師北捷

今年漢光演習反滲透操演，將移師至鄰近博愛特區的捷運站。圖為去年憲兵於台北車站進行反制第五縱隊演練。（中央社）

2024/07/14 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍「漢光四十號」年度實兵操演本月底即將展開，將著重於「去中心化」指管、各級部隊接戰規則（ROE）進行重點驗證。其中，憲兵往年作戰重點除了反斬首作戰，還有反滲透等第五縱隊反制作為。官員表示，今年漢光除了將進駐全台各地關鍵基礎設施之外，去年漢光演習時曾在台北車站反制第五縱隊破壞鐵道，今年則移師至鄰近博愛特區的捷運站，以防敵軍滲透斬首。

防敵軍滲透 選定鄰近博愛特區捷運站

為因應共軍威脅及可能對台滲透、發動斬首戰，憲兵指揮部去年起規劃將逐步擴編，按年度期程施行，今年度已先擴編兩個營級及三個連級單位。知情官員表示，擴編的憲兵單位，需要通過戰測才能驗證戰力，因此組織層級不會參與今年漢光演習，但部份的義務役官兵仍會以個體方式參演。

請繼續往下閱讀...

知情官員另表示，去年漢光演習時曾在台北車站反制第五縱隊挾持站員、破壞鐵道，今年則移師至鄰近博愛特區的捷運站，以防敵軍滲透斬首。據了解，該捷運站由於周遭環境較寬闊，但又鄰近博愛特區，較容易被敵軍滲透突入，因此才選定該站點進行反攻演練。

關鍵基礎設施防衛演訓 納入麥寮工業區

官員也表示，保護國家關鍵基礎設施向來是憲兵防衛重點，因此今年漢光相較去年，除了台北港等關鍵基礎設施之外，也會擴大辦理演訓，包括雲林麥寮工業區等，以防止第五縱隊戰時可能會破壞油、水、電及通訊傳播等國家重要戰略物資。

而在本月廿日、漢光四十號演習前兩日，全國包含金門地區將有多達四十二支後備部隊實施教召，除了縣市後備旅、步兵旅和海陸旅外，該日教召單位還涉及各地區憲兵隊、資通電軍、海軍及空軍防空飛彈旅等部隊加入教召行列。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法