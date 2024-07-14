國防部示警 中共火箭軍蒙古多波試射

中國火箭軍昨在蒙古地區進行飛彈試射行動，被我國軍偵獲。國防部表示，防空部隊均保持高度警覺。（示意圖，取自網路）

2024/07/14 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕中國火箭軍昨在蒙古地區進行飛彈試射行動，被我國軍偵獲。國防部表示，防空部隊均保持高度警覺。學者表示，看起來是在內蒙射往新疆的靶場，這是國軍對共軍的「偵察性嚇阻」，藉由掌握台海周邊情勢，釋放訊息以強調我方有能力應對。

軍方主動釋放訊息

專家：偵察性嚇阻

國防部發布新聞稿表示，自昨日凌晨四時許起，陸續偵獲中共火箭軍部隊於蒙古地區進行多波次試射行動。

請繼續往下閱讀...

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，共軍在蒙古地區試射，看起來是在內蒙射往新疆的靶場，跟蒙古較無關係。試射不一定是針對我們，也可能是針對北約。這些個別演習意義也很難連結至台灣，例如山東艦航至西太平洋執行「海空聯訓」是針對日菲外防長二加二磋商、共機擾台有時也是針對美國對台支持等。

樂山雷達有能力掌握

學者：國軍安撫民心

蘇紫雲說，我們要監控並公布的原因，主要在進行偵察性嚇阻，藉由掌握台海周邊情勢，釋放訊息以反制中共複合性威脅，並強調國軍也有能力應對，安撫民心。

國防院國家安全研究所所長沈明室表示，公布蒙古地區火箭軍的飛彈試射，代表我方的樂山雷達有能力掌握，以飛彈飛行高度來說，「射程」可能涵蓋到台灣，所以就要公布告警。

他同時認為，此次國防部公布的訊息主體是國軍防空部隊保持高度警覺，加強戒備，而非是指共軍試射，因為共軍不是只有這次試射，公布目的主要是讓國民安心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法