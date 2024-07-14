稱國民黨贊成和統 馬英九：賴清德務實台獨有點天真

前總統馬英九接受馬來西亞「星洲日報」專訪，相關內容昨日刊出。被問及統獨問題時，馬強調國民黨贊成和平統一，但不贊成武力統一，而民進黨反對統一，也不承認自己是中國人，至於民眾黨大概在中間、比較溫和，對統一問題沒有太強烈的看法。（圖為馬英九辦公室提供）

2024/07/14 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九接受馬來西亞「星洲日報」專訪，相關內容昨日刊出。被問及外界認為在統獨問題，國民黨與民進黨、民眾黨沒太大差別，馬並不認同，強調國民黨贊成和平統一，但不贊成武力統一，而民進黨反對統一，也不承認自己是中國人，至於民眾黨大概在中間、比較溫和，對統一問題沒有太強烈的看法。

國民黨：維持「不統不獨不武」

被進一步問及，國民黨對和平統一的立場真的沒有改變？馬則答覆，沒有改變，也不能改變，因為中華民國憲法本來就沒有排除統一這個選項。他並說，國民黨支持和平，反對台獨，與絕大部分的台灣人想法一致，在台灣真正支持台獨的人並不是那麼多。

請繼續往下閱讀...

訪談中，馬英九還比較前總統蔡英文與賴清德總統的差別，「一般人還覺得蔡總統比較溫和」，他並消遣賴清德說，「賴總統常常說他是一個務實的台獨工作者，但是，不管怎麼務實，這個都不可能實現。這絕對不是一個非常務實的事情，所以，我們有時候覺得他有點天真，哈哈哈…」

對於馬的說法，國民黨回應表示，國民黨是開創中華民國的政黨，依循中華民國憲法以及其增修條文，是國民黨始終沒有改變的信念，並且依照中華民國憲政體制及兩岸人民關係條例與對岸往來，維持「不統不獨不武」的現狀方向，是國民黨持續努力的目標。

此外，馬英九認為，台海局勢目前還不至於到擔憂的地步，因為美中都不願意看到台海出現戰爭，他強調，「當然，我們不敢說永遠不會發生，我們用英文來講是not impossible but unlikely（不是不可能，但不太可能）。」 馬也說，中國在經濟科技的發展突飛猛進，這個成果得來不易，因此會很謹慎，「我相信他們一定會珍惜」。

馬指中國不會輕易對台動武

馬表示，美國在某些領域不可能永遠領先中國，如果美中可以和平競爭，對雙方都有利，他對美中關係不抱悲觀看法，因為雙方都知道如果動武，一定會兩敗俱傷，同時，中國領導人能理解在中國的台商有好幾百萬人，應該不願意輕易對台動武，而且中國搞兩岸統一，如果手段不和平、過程不民主，台灣人就不會接受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法