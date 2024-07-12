憲法法庭詢答／藍指變成民進黨圍毆場 綠反批藍白想鬥臭大法官

憲法法庭。（資料照）

2024/07/12 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇、李文馨／台北報導〕憲法法庭前天就國會職權修法釋憲案召開準備程序庭，立法院國民黨團昨舉行記者會，控訴大法官全部跳下來幫民進黨「助拳」，不僅武器不對等，更把憲法法庭變成民進黨「圍毆場」。民進黨團則強調，大法官未傾向任何黨派，藍白兩黨面對大法官詢問不好好講，在憲法法庭招架不住就出來哇哇叫，還想鬥臭大法官，很不足取。

國民黨團書記長洪孟楷指出，立法院三位律師要面對四個提釋憲機關的十二位律師本來就有人力上的不平等，大法官對於立法院代表吳宗憲、翁曉玲和黃國昌提出的詢問，處處顯露對國會改革法案違憲的心證已成。

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國民黨立委翁曉玲指出，立法院七月三日收到憲法法庭通知十日召開準備程序庭，這麼短的時間要找到適合的訴訟代理人，在一般民刑事訴訟根本不可能，顯然憲法法庭不尊重立法院。這是一個武器不對等的訴訟辯論。立委羅智強說，憲法法庭變成葉問打拳，大法官擔心民進黨拳腳太差，全部跳下來助拳。

民眾黨立委黃國昌說，大法官尤伯祥發問的時間，比給他回答問題的時間還長，最後只能事後以書面補充。對於外界認為他被憲法法庭「KO」，黃則說，「憲法法庭的特定大法官，他們自己態度，大家都可以清楚看出來。」

律師出身的民進黨團書記長莊瑞雄回應說，十五位大法官的法學素養，法學界相當敬重，立委歷經整個修法程序，國民黨為何還抱怨準備不足？立委連中華民國憲法的憲政體制都搞不清楚，「大法官實問、你虛答」，結果還說被突襲，面對大法官詢問時不好好講，回到立法院想鬥臭大法官，很不足取。

律師出身的立委蔡易餘也指出，大法官在憲法法庭給正反方相同的時間，國民黨和民眾黨聲稱準備時間不足，讓人覺得很奇怪。大法官詢問黃國昌有關反質詢定義，當初藍白修法時就應該要有所定義，國民黨立委吳宗憲也說法案三讀後要向全國說明何謂反質詢，卻在大法官面前講不出來；黃所提的答辯書還被大法官直接說「以問答問」，這是黃一貫、永遠不敢正面回擊。

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