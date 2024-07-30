讚邱臣遠守竹市！黃國昌喊簽生死狀 2026沒做到1事就負荊請罪

民眾黨新北市黨部主委、市議員陳世軒今晚在直播節目「蝦會事，蝦場瞧」第二集，與「釣友」來賓、立法委員黃國昌談及是否會去新竹選舉的議題。（新北市議員陳世軒提供）

2024/07/30 22:44

〔記者董冠怡／新北報導〕民眾黨新北市黨部主委、市議員陳世軒今（30）晚在直播節目「蝦會事，蝦場瞧」第2集，與「釣友」來賓、立法委員黃國昌談及2026年選舉議題。黃國昌說，白營在新竹市的團隊很強，他肯定副市長邱臣遠應對進退得宜；他還喊簽「生死狀」，發誓2026年若沒給民眾黨在新北市議會有一個黨團，就向黨主席柯文哲負荊請罪。

陳世軒詢問，很多人要黃國昌去新竹選市長，幫柯主席守住新竹。黃國昌說，民眾黨在新竹的團隊很強，雖然高虹安有官司在身，但別忘了還有白營扛霸子邱臣遠。他和邱臣遠曾一起打過選戰，兩人相處愉快，邱臣遠對內、對外的應對進退，具有政治人物該有的樣貌，而且新竹市還有市議員李國璋、宋品瑩等強棒。

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黃國昌指出，民進黨有自己政治上的盤算與考量，他很少評論綠營的家務事，因為與台灣人民無關，更好笑的是，民進黨前陣子舉行中常委、中執委選舉，跑票的跑票、廢票的廢票，涉及各個派系的恩怨情仇，看完只有一個問題，綠營多年前曾通過決議要解散派系，但至今派系仍在，「你們連自己通過的決議文都當放屁，還有什麼可以相信的？」所以隨便人家怎麼講，不要管那麼寬。

陳世軒問到，柯文哲對於新北市未來的期許，除了市長要贏，每一區都要提出優秀候選人，並在市議會成立黨團，黃國昌身為新北市負責的不分區立委的想法又是如何？

黃國昌直接現場喊簽「生死狀」，2026年「我如果沒有給民眾黨在新北市議會有一個漂亮的黨團，就直接向主席負荊請罪，事情就這麼簡單」。他說，生死狀上不會有陳世軒的名字，「我自己發誓就好，我這個人很有品，不會拖你下水」，他對陳世軒的期許是目標新莊第一高票。

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