高虹安用公款打官司？竹市府幫澄清 李正皓揪出2大錯

李正皓近日指控，去年他踢爆高虹安寡婦樓與竹市民主段都更相關情事，高虹安委任律師告他，結果他今年收到民事求償訴狀時，原告竟是新竹市政府，質疑高虹安利用市府資源聘用律師幫自己打官司，涉犯圖利罪。（資料照）

2024/07/30 23:10

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高虹安才因涉詐助理費一審被判7年4個月，市長停職並褫奪公權4年，政治評論員李正皓近日又指控，去年他踢爆高虹安寡婦樓與竹市民主段都更相關情事，高虹安為自證清白委任律師告他，結果他今年收到民事求償訴狀時，原告竟是新竹市政府，質疑高虹安利用市府資源聘用律師幫自己打官司，涉犯圖利罪。對此，新竹市府趕忙發澄清聲明，再度遭李正皓抓包犯了2大錯誤！

李正皓27日在臉書發文指出，他去年踢爆高虹安寡婦樓與竹市民主段都更相關情事，高虹安委任律師告他，不過今年他收到高虹安控告的民事求償訴狀時，原告竟是新竹市政府。李正皓表示，他從頭到尾針對的都是高虹安，關市府啥事？且市府是政府單位，政府單位哪來的「人格權」受損？

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李正皓直言，他被很多縣市首長告過，包括韓國瑜、徐榛蔚、傅崐萁、侯友宜等人，但從沒有一個縣市首長是用縣市政府名義作為原告，質疑這筆律師費是由新竹市府的公款支出，因此他與律師討論過後，決定向檢署提起告發，告發高虹安違反貪污治罪條例6條之1項5款中的「利用職權機會或身分圖自己或其他私人不法利益」。

後續新竹市府發澄清聲明稱，市長是市政府法定代理人，於調解、訴訟等法律程序中，市府無論是原告或被告，市長均名列代表人或法定代理人。並提到過去市府也曾委請律師提告，針對提告自然人之相關事宜，市府標準都一致。

對此，李正皓再於臉書發文指出，新竹市政府的澄清內容犯了2個大錯誤，「第一，高虹安已經被停權，新竹市政府憑什麼利用公部門的資源寫新聞稿、發新聞稿，幫高虹安澄清我對她的質疑？這是另一條圖利罪，我會請我的律師加告新竹市政府都市發展處處長圖利罪，一樣是5年以上本刑。」

「第二，我要打這個議題，手上怎麼可能沒有其他資料？高虹安當然不是單純的擔任新竹市政府的『法定代理人』，根據言詞辯論筆錄，清楚表明高虹安是擔任『原告』，並且向我求償50萬元。請問為什麼高虹安擔任原告並且向我求償50萬元的民事訴訟官司，可以用新竹市政府的資源幫忙聘請律師？這不就坐實了我上一篇文章所述，高虹安的行為涉犯貪污治罪條例第6條之1項5款，可處5年以上有期徒刑，得併科新台幣3000萬元以下罰金。土城找安+5年！」

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