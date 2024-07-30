翁柏宗延任NCC代理主委 藍委翁曉玲轟：無視立院三讀修法

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

2024/07/30 22:36

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院今天發函國家通訊傳播委員會（NCC），指定NCC副主委翁柏宗8月1日起延任並代理主委職務。對此，國民黨立委翁曉玲說，立法院已於7月16日三讀通過NCC組織法修正案，明確刪除延任條款，行政院無視立法院最新通過的法律案，利用法律尚未生效的空窗期，令她感到無比震驚與憤怒。

翁曉玲指出，立法院7月16三讀通過NCC組織法修正案，明確刪除延任條款，這是為了維護NCC人事任命的民主正當性，防止權力濫用。然而，行政院竟然以「避免NCC無法正常運作」為由，公然違背立法院的決議，讓本應卸任的翁柏宗繼續延任，這是對法治精神的赤裸裸踐踏。

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翁曉玲認為，翁柏宗身為副主委，應該在法規修正後自動離任，卻以「只是配合」為藉口，接受這項玩法弄法的任命，這種行為，不僅是對立法院的蔑視，更是公開挑釁立法院三讀通過的法案。

翁曉玲說，況且NCC日前自己才修改了相關的作業要點，可以由留任3個委員先行處理簡單的會議審議事項來避免NCC空轉，而今行政院卻仍選擇去函NCC，指定現任副主委翁柏宗擔任代理主委，此舉等於是變相延任，如此不僅令人質疑其背後的動機，更讓人懷疑，行政院到底是要捍衛法治，還是要以權謀私？

翁曉玲說，作為曾經的NCC委員、現任立委，嚴厲譴責行政院這種無視法治、踐踏立法權威的可恥行徑。絕不能容忍行政院如此恣意濫權，行政院應收回函令，翁柏宗也應知所進退。

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