台中》藍大翻轉獲6席 綠僅保住2席
〔記者蘇金鳳、張軒哲、陳建志、黃旭磊、歐素美、蔡淑媛、張瑞楨／台中報導〕台中市立委應選八席，第十屆是綠六藍二，這次的立委選舉結果剛好相反，國民黨大翻轉，選舉結果為藍六綠二，民進黨保六失敗，僅保住現任立委第一選區的蔡其昌及第七選區的何欣純兩席。
藍3新人開出紅盤 中止2綠將連任
國民黨搶下六席，兩席是現任立委楊瓊瓔及江啟臣，新增三名新人廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，顏寬恒再度挑戰立委成功，國民黨在中市立委大勝，盧秀燕「中霸天」的地位更穩定。
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第一選區蔡其昌四連霸連任之路，面對民眾黨派出前立委蔡壁如，以及盧秀燕「藍白合」的拉抬攻勢，蔡其昌與蔡壁如分別獲得七萬九千多票與七萬二千多票，蔡其昌以七二五○票差距辛苦勝選。
第二選區的林靜儀二度對決顏寬恒失利，綠地變藍天，國民黨立委候選人顏寬恒獲得十一萬八千多票，以二萬二千多票，打敗現任立委林靜儀的九萬六千多。
第三選區民進黨徵召的新人謝子涵挑戰失利，以八萬多票，不敵國民黨老將立委楊瓊瓔的十萬六千多票。
第四區的民進黨現任立委張廖萬堅挑戰三連霸失利，以十一萬三千多票，敗給新手廖偉翔的十一萬九千多票，但兩人只差距六千多票。
第五選區國民黨候選人黃健豪以超過十三萬選票光復盧秀燕本命區，莊競程則以十萬七千餘票連任失利。
第六選區也是由綠轉藍，兩陣營兩名市議員對決，國民黨羅廷瑋以十萬三千多票勝選，民進黨江肇國獲得八萬八千多票，雙方差距一萬四千多票。
第七選區的民進黨立委何欣純展現難以撼動的雄厚實力，以十三萬二千多票，贏三萬多票，打敗國民黨新手林家興的九萬五千多票，八選區的國民黨籍江啟臣以八萬八千多票，打敗民進黨謝志忠的六萬四千多票，以二萬多票勝選，兩人曾在二○一六年交手一次，這次選舉是第二度交手。