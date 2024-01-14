台中》藍大翻轉獲6席 綠僅保住2席

國民黨羅廷瑋宣布勝選，他強調會實踐自己的政見。（記者張瑞楨攝）

2024/01/14 05:30

〔記者蘇金鳳、張軒哲、陳建志、黃旭磊、歐素美、蔡淑媛、張瑞楨／台中報導〕台中市立委應選八席，第十屆是綠六藍二，這次的立委選舉結果剛好相反，國民黨大翻轉，選舉結果為藍六綠二，民進黨保六失敗，僅保住現任立委第一選區的蔡其昌及第七選區的何欣純兩席。

藍3新人開出紅盤 中止2綠將連任

國民黨搶下六席，兩席是現任立委楊瓊瓔及江啟臣，新增三名新人廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，顏寬恒再度挑戰立委成功，國民黨在中市立委大勝，盧秀燕「中霸天」的地位更穩定。

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第一選區蔡其昌四連霸連任之路，面對民眾黨派出前立委蔡壁如，以及盧秀燕「藍白合」的拉抬攻勢，蔡其昌與蔡壁如分別獲得七萬九千多票與七萬二千多票，蔡其昌以七二五○票差距辛苦勝選。

第二選區的林靜儀二度對決顏寬恒失利，綠地變藍天，國民黨立委候選人顏寬恒獲得十一萬八千多票，以二萬二千多票，打敗現任立委林靜儀的九萬六千多。

第三選區民進黨徵召的新人謝子涵挑戰失利，以八萬多票，不敵國民黨老將立委楊瓊瓔的十萬六千多票。

第四區的民進黨現任立委張廖萬堅挑戰三連霸失利，以十一萬三千多票，敗給新手廖偉翔的十一萬九千多票，但兩人只差距六千多票。

第五選區國民黨候選人黃健豪以超過十三萬選票光復盧秀燕本命區，莊競程則以十萬七千餘票連任失利。

第六選區也是由綠轉藍，兩陣營兩名市議員對決，國民黨羅廷瑋以十萬三千多票勝選，民進黨江肇國獲得八萬八千多票，雙方差距一萬四千多票。

第七選區的民進黨立委何欣純展現難以撼動的雄厚實力，以十三萬二千多票，贏三萬多票，打敗國民黨新手林家興的九萬五千多票，八選區的國民黨籍江啟臣以八萬八千多票，打敗民進黨謝志忠的六萬四千多票，以二萬多票勝選，兩人曾在二○一六年交手一次，這次選舉是第二度交手。

2024立委選舉

台中市第四選區立委當選人由國民黨廖偉翔擊敗綠營立委老將張廖萬堅，廖在眾人力拱下，擁抱擔任市議員的母親黃馨慧。（記者廖耀東攝）

黃健豪自行宣佈當選，提到家人一度哽咽，妻子為他拭淚。（記者蔡淑媛攝）

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