凱道造勢 柯︰一定突破藍綠

民眾黨凱道造勢晚會，正副總統候選人柯文哲與吳欣盈一同握拳歡呼。（記者陳志曲攝）

2024/01/13 05:30

喊話支持者「阿北還站在這裡，所以你們也不能放棄」

〔記者黃靖媗、林哲遠、吳亮儀、甘孟霖／台北報導〕民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈陣營昨晚於凱道舉辦選前之夜造勢，人潮包圍景福門，甚至蔓延至中山南路。柯演說表示，他首次站上凱道是二○一三年為了洪仲丘事件上台「要真相」，十年後，這次他為了打造出公平正義、美好未來國家的理想，再次站在凱道，他決定扛起責任，守護民主，喊話這次「一定會突破藍綠」。

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民眾黨的晚會不僅公職到場力挺，立委候選人輪番上台致詞，柯的母親何瑞英、妹妹柯美蘭、吳欣盈的母親許嫻嫻等人都到場支持。

柯文哲進場前向支持者喊話，他們離勝利只剩最後一哩路，請大家堅持到最後，期望二○二四的台灣一切平安穩穩地走。

柯文哲表示，過去曾說「只要你們不放棄，阿北就不會放棄」，而現在「阿北還站在這裡，所以你們也不能放棄」，民眾要的公平正義、幸福、未來，是他一直奮鬥的理由，也是他不曾放棄、堅持下去的動力，拜託年輕朋友一定要回家投票。

對於國民黨總統候選人侯友宜呼籲藍白選民用選票合，柯文哲昨天上午進行車隊掃街時諷刺說，國民黨好像沒有其他招了，除了操作棄保也沒其他事情可以做。

決扛起責任守護民主

柯文哲於晚會強調，為了打造出公平正義、美好未來國家的理想，他再次站在凱道，「但這次我們角色不一樣，這次我決定扛起責任守護民主；這次我決定跟你們一起贏回這個國家；這次我跟你們一樣，要迎向我們自己的未來」。柯也喊話，「這次一定要突破藍綠，而且一定會突破藍綠」。

吳欣盈則在台上痛批，藍綠執政以來薪資沒漲、房價物價一直漲，讓台灣變成亞洲四小龍最後一名，更被許多東協國家緊追上了。

民眾黨不分區立委候選人黃珊珊表示，民眾黨會秉持理性、務實、科學精神，走出二元對立仇恨撕裂，她和所有的民眾黨立委候選人都要成為強力監督力量、監督柯文哲的執政。

凱道現場支持者高舉手機、點亮燈光，營造氣氛燈海迎接柯文哲與吳欣盈。（記者王藝菘攝）

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