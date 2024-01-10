選前衝刺》花蓮綠營張美慧 連3天車掃催票

國民黨立委候選人傅崐萁之前徒步掃街，選前最後三天將進行全縣大車掃。（傅崐萁競選總部提供）

2024/01/10 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕選前最後衝刺！花蓮縣民進黨立委候選人張美慧將於選舉前三日舉行「決定新花蓮．全縣大車掃」，今天上午與行政院長陳建仁從競選總部出發，明天邀請不分區立委候選人王義川，希望凝聚花蓮鄉親團結挺台灣，國民黨立委候選人傅崐萁陣營也將把握最後三天掃遍十三鄉鎮市拜票。

陳建仁、王義川將陪同 壯大氣勢

張美慧競選總部指出，今天上午張美慧將由行政院長陳建仁陪同，在花蓮市美崙、新城北埔地區進行車隊掃街，下午由張美慧及競選團隊前往南區富里、玉里掃街；明天則結合民進黨不分區立委的「搶救王義川大兵」行動，與「川流不息．民主前行」環台大車掃車隊合流集結，由王義川與新北市議員卓冠廷到花蓮為張美慧加油打氣。

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張美慧選前一天活動，重點為車掃壽豐、吉安、花蓮市，選前之夜則由花蓮在地民主前輩、黨公職組成的花蓮隊陣容，陪同張美慧以車掃大票倉吉安、花蓮市，取代選前之夜市區遊行拚場；張美慧說，希望凝聚花蓮鄉親「換掉傅崐萁，就差您一票！」的熱情，這次選舉就是終結花蓮國惡名、阻止花蓮持續落後台東、下架特權傅崐萁政權的最好機會。

選前之夜 傅崐萁市區遊行拜票

國民黨立委候選人傅崐萁昨在南區富里、玉里車掃拜票，今天到中區的瑞穗、光復、鳳林、壽豐等鄉鎮，明天將抵達新城、吉安、花蓮市。選前之夜比照往例在市區大遊行，當晚七點從花蓮市六期重劃區出發，沿金三角商圈一路遊行懇託催票；花蓮縣黨部指出，目標當然是希望連任成功，但更要選得漂亮，將得票數衝高。

2024立委選舉

民進黨花蓮縣立委候選人張美慧昨站路口持續爭取選民支持。（張美慧競選辦公室提供）

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