陳揆：選戰倒數 嚴防假訊息 選後檢討修法 防堵介選新型態

行政院長陳建仁接受本報專訪時指出，選戰最後幾天，相信中國假訊息攻擊、認知作戰絕對不會少。（記者劉信德攝）

2024/01/08 05:30

記者鍾麗華、吳書緯／專訪

總統大選倒數，中國各種介選手段將傾巢而出，行政院長陳建仁接受本報專訪時指出，選戰最後幾天，相信中國假訊息攻擊、認知作戰絕對不會少，在地協力者會轉發假訊息攻擊政府，檢調早已動起來，確實掌握相關事證，積極查察。而中國介選推陳出新，法規有所不足之處，選後也會檢討。

檢調早已動起來 積極蒐證當中

陳揆強調，中國以錯假訊息對台認知作戰，向來不遺餘力，在地協力者接受假訊息後，協助散播、幫忙唱和，造成台灣民心浮動、社會動盪。檢調也有查察，並掌握相關對象，像是村里長與民間組織，也確實有相關事證，檢調都積極蒐證當中。

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在假民調部分，陳揆說，目前已有兩件，這是此次介選新手法。檢調也會進一步了解，是否有得到指示或要求而做出這些假民調。

籲國人提高警覺 避免誤觸法網

中國介選還有招待低價或免費旅遊，陳揆表示，國安單位有掌握相關資料，檢調也發現確實有接受招待者很明確表示得到指示要支持特定政黨的候選人，他要呼籲國人提高警覺，中國介選方式無所不在，避免誤觸法網。

根據法務部統計，截至五日為止，中國介選共調查九十六件、一九○人。陳揆解釋，隨著網路科技的進步，中國介選方式推陳出新，有的是反滲透法可以規範，像是明確知道受到境外勢力的招待、資助，有相關證據，就可據此調查偵辦。但對於介選新招數，例如假民調，無法適用反滲透法者，就要回到製造錯假訊息的相關規範，反滲透法沒有辦法單獨應對所有介選的情形。因應中國介選新型態，選後也會檢討，補足法規不足之處。

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