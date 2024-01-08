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綠營四人打團戰 推影片拉票

選前一週，民進黨立委王定宇聯合南北3名立委候選新人，推出搶救文宣影片，呼籲綠營支持者堅定集中選票給民進黨候選人。（記者謝君臨翻攝）

選前一週，民進黨立委王定宇聯合南北3名立委候選新人，推出搶救文宣影片，呼籲綠營支持者堅定集中選票給民進黨候選人。（記者謝君臨翻攝）

2024/01/08 05:30

王定宇、鄭文婷、何博文、黃捷爭取支持

〔記者謝君臨／台北報導〕二○二四總統、立委大選進入決戰週，各地選戰白熱化，民進黨台南市第六選區立委王定宇昨聯合南北三位立委候選新人，推出搶救文宣影片，呼籲綠營支持者堅定集中選票給民進黨候選人，讓台灣隊人才進入國會，壯大台灣民主道路。

「選對的人、走對的路」，力拼連任的王定宇串連民進黨南北立委候選人打團體戰，包括新北市第一選區立委候選人何博文、基隆市立委候選人鄭文婷、高雄市第六選區立委候選人黃捷，共同在臉書上一起發出最新文宣影片，向支持者拉票。

共同響應影片發布的民意代表有立委林楚茵、台北市議員林延鳳、新北市議員李宇翔、新北市議員黃淑君、新竹市議員劉彥伶、台南市議員陳皇宇、高雄市議員林志誠、黃秋媖、李雅慧、江瑞鴻、黃文益、林智鴻、張漢忠、黃飛鳳、李雨庭、台東縣議員黃治維等人。

王定宇表示，他在立法院外交及國防委員會中，多年來持續替國家安全法案把關、爭取國防預算，捍衛國防自主，這次競選影片的候選人，都是有經驗的即戰力，基隆有為平民發聲、力抗權貴立委的鄭文婷；新北是國會過半最關鍵的何博文，以及高雄年輕、有理想的代表黃捷，這些強棒都將是國會過半的關鍵一席，為了達成總統當選、國會過半的目標，希望大家能夠集中選票、三張選票都堅定支持民進黨。

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