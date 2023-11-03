陳定南紀念特展 學做自己的主人

陳定南逝世十七週年紀念特展，以他參選台灣省長的選舉場景為主題。（陳定南教育基金會提供）

2023/11/03 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕前法務部長陳定南逝世十七週年，首度舉辦「做自己的主人」紀念特展，回顧他二十九年前參選台灣省長喊出的「四百年來第一戰，要將台灣變青天」選舉場景（見圖，陳定南教育基金會提供），活動訂於明天下午二點開幕，帶領大家進一步認識台灣政壇的「陳青天」。

逝世17週年 活動明天開幕

陳定南一九四三年出生在宜蘭縣三星鄉，當過二屆宜蘭縣長、四屆立委、五年法務部長，從政期間清正廉潔、嚴打賄選與黑金，被譽為「陳青天」，一九九四年代表民進黨參選省長，雖然不敵國民黨的宋楚瑜，仍拿下三十八．七二％得票率，為民進黨日後取得中央執政權奠定基礎。

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陳定南在二○○六年十一月五日病逝，陳定南教育基金會在每年十一月初舉辦紀念音樂會，今年改辦展覽，選定台灣史上唯一的省長選舉作為展出主軸，基金會執行長、陳定南長子陳仁杰說，他父親當年喊出的「四百年來第一戰」，從荷蘭人登陸台灣的一六二四年起算，明年二○二四年剛好經歷四百年。

主辦單位表示，一九九四年省長選舉，被視為總統民選前哨戰，陳定南喊出的「四百年來第一戰」競選訴求，象徵台灣人對民主的追求，這次紀念特展從陳定南參選角度切入，邀請大家回顧台灣民主發展，透過選賢與能學習「做自己的主人」。

開幕式安排音樂表演、策展分享、導覽交流，展出陳定南參選省長時的照片、選舉文宣及影片，展期一年，陳定南紀念園區位在宜蘭縣三星鄉義洲路二段六十五巷五十二號。

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