陸戰隊械彈外流 邱國正︰問題在高層幹部

國防部長邱國正30日在立法院外交及國防委員會答覆立委質詢。（記者朱沛雄攝）

2023/10/31 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海軍陸戰隊接連爆發重大軍品遺失、盜賣案件，連美國售台的刺針飛彈發射筒都遭外流。國防部長邱國正昨日在立法院外交國防委員會表示，這不是意外，而是「意內」，人謀不臧造成執行漏洞，這是國軍一而再、再而三出問題原因，問題在高層幹部。

國防部送交立法院檢討報告指出，本次肇生刺針飛彈射擊後空筒外流事件，經查雖無危安顧慮，惟仍有管理疏失。國防部強調，已要求各級督導幹部落實走動式管理，巡檢營區內庫房、棚廠等處所，詳查有無私購或多餘料件，立即反應處置。針對軍械、彈藥、高價與機敏裝備、管制性軍品及廢品庫房，設置警監系統，強化軍品進出監管。

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民進黨立委林靜儀質詢關切，刺針飛彈彈筒要拿去賣，需先知道報廢的彈筒在哪，外面要有人接頭才能順利轉賣，軍方有無誰在接頭？邱國正回應，外界關注此案，問題不在「掉」，而在整個流程，涉案士官已被法辦，國防部針對主官、士官整個體制做檢討。

邱國正表示，這是部隊內部管理出了問題，這不是意外，而是「意內」，部隊有完整制度，規定都很清楚，但人謀不臧造成執行漏洞，這是國軍一而再、再而三出問題原因，但執行不能怪基層，國防部已追到旅級、指揮部。

民進黨立委王定宇問及，為何每次都是海軍陸戰隊？其他軍種兵科都沒如此離譜情事。海軍參謀長吳立平回應，「這是內部沒有做好，這是我們的問題，會深切檢討，三個案子都懲處到指揮官」。

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