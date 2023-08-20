共軍又對台演習 陸委會：北京才是麻煩製造者

中國透過官媒宣稱對台軍演「塑造全向圍島進逼之勢」。對此，陸委會表達強烈譴責與抗議。（美聯社）

2023/08/20 05:30

中國營造恐懼介選 總統府、外交部嚴厲譴責

〔記者鍾麗華、楊丞彧、蘇永耀／台北報導〕副總統賴清德結束出訪友邦巴拉圭、過境美國，前天返抵國門，中共東部戰區隨即宣布在台灣周邊海、空域從事軍演；對此，陸委會表達強烈譴責與抗議。陸委會說，近年來國際社會同聲反對中共使用武力威嚇手段，破壞台海和平穩定現狀及區域安全；此等窮兵黷武行徑，除再次證明中共才是「麻煩製造者」、徒增世人反感之外，不具任何意義。

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陸委會籲國際社會 團結抵禦極權威脅

陸委會強調，台灣人民有堅定的自我防衛決心，絕不會屈從於武力恫嚇威脅。中共藉由軍機艦挑釁企圖施壓我方接受其片面設定的政治框架，完全無法達到目的。

陸委會呼籲國際社會嚴正看待、團結抵禦專制極權陣營對全球民主社會所帶來的威脅；也奉勸北京當局停止使用武力威嚇手段，以務實與尊重的態度展開兩岸對話與交流，如此才能讓兩岸關係正向發展。

中國官媒「新華社」報導，中共中央台辦負責人批賴清德「過境竄美」、騙取選票；陸委會重申，中華民國台灣是主權國家，賴清德代表國家及台灣人民出訪邦交國並過境美國，與各界人士交流互動、開拓我國際空間，是本於國家主權所行使的正當外交權利，也是台灣成熟民主體制與經濟、科技實力受到國際社會高度肯定的優勢展現，中共無權置喙。

陸委會強調，中共持續在東北亞與俄羅斯進行聯合空中巡航，在南海以水砲攻擊菲律賓運補船隻，長期台海周邊海空域對我進行軍事侵擾，賴清德出訪與返台後，更在東海進行針對性軍演，其蠻橫對外擴張、窮兵黷武的行徑，嚴重威脅區域和平，才是國際公認的麻煩製造者。

府指出訪過境行之有年 中國不該尋釁

外交部也批評，中國政府以我政府高層過境美國為藉口，恣意在台灣周邊進行海空軍演等軍事挑釁行動，並將ECFA武器化，以經濟脅迫綁大選，另藉各式恫嚇言論與假訊息等，公然介入、干預我國民主選舉進程，對中國威權政府的粗暴介選，予以最嚴厲的譴責。外交部並呼籲民主國家認清中國威權主義擴張的野心，以免民主國家共享的基本價值遭受嚴重侵蝕。

總統府發言人林聿禪昨也說，我國正副元首的出訪過境行之有年，不應該是中國在區域尋釁的藉口，從中國近日各種作為的跡象，這也是營造恐懼的介選手法，總統府表達嚴厲譴責。

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