財政紀律交鋒 民進黨：柯文哲五鬼搬運 侯友宜前瞻失憶

藍、白陣營近日猛攻中央財政紀律議題，民進黨發言人卓冠廷(右）、台北市立委參選人王閔生（中）、新北市立委參選人曾柏瑜（左）昨召開「揭穿柯侯財政紀律假面具」記者會反擊。（記者田裕華攝）

2023/08/11 05:30

譏柯美化債務 批侯執行率差

〔記者陳政宇、黃靖媗、施曉光、賴筱桐／綜合報導〕藍、白陣營近日猛攻中央財政紀律議題，民進黨昨反擊，批評民眾黨總統參選人柯文哲在台北市長任內「五鬼搬運」，濫用第二預備金，並將教育基金拿去還債，美化數字營造假象；國民黨總統參選人、新北市長侯友宜拿前瞻補助款當政績炫耀，不僅執行率不如預期，還反問錢花在哪，「失憶了嗎？」

柯辦：還債數字來自審計部 國民黨：侯市政成果市民有感

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柯競辦對此反批，還債的數字是來自審計部決算報告，希望民進黨好好做功課。國民黨也反駁民進黨指控與事實不符，強調侯友宜全心投入市政，市民感受得到其努力成果。新北市府副發言人張劭斌回擊說，民進黨一到選舉，烏賊列車就上路亂潑髒水抹黑。

民進黨發言人卓冠廷、台北市立委參選人王閔生及新北市立委參選人曾柏瑜、吳崢昨召開「揭穿柯侯財政紀律假面具」記者會。王閔生表示，柯文哲宣稱任內還債五七○億元，實際是透過市府所屬各基金借錢來取代新增債務，讓市庫每年撥入基金的預算少於支出，為帳面好看而製造假象，柯做足自己的面子，卻讓接棒的下一任市府苦為無米之炊，窮了下一代教育。

曾柏瑜指出，新北前瞻預算補助是全國第二高，但執行率卻不如預期，新北今年出生率已跌至六都最低，少子化前瞻預算只執行五成。

卓冠廷強調，都市建設要把錢有效率地花在對的地方，不是像柯文哲這樣「五鬼搬運」，而侯友宜將前瞻補助款當成自己政績炫耀，還反過來問政府錢花在哪，「請問這是失憶了嗎？」民進黨要戳破侯、柯這些政治雙面人的假面具，別製造數字欺騙人民，也不要只是批評中央的努力。

對此，柯文哲競辦發言人、新北市立委參選人李有宜說，五百七十億元的數字是來自於審計部決算報告，希望民進黨議員與民代們好好做功課。

另對北市府原本賸餘一百四十億元的台北市地方教育發展基金，二○二三年僅賸餘十二億元的質疑，李有宜強調，教育基金的用途並無還債支出，柯市府不可能隨意使用或挪用基金。李也反問，「如果當時真的有這樣的狀況，當時的議員為什麼沒有提出呢？是不是也在打臉自己當時沒有盡議員的職責？」

國民黨發言人楊智伃指出，新北市在侯友宜領導下，不僅有全面的都市發展計畫，還透明公開各項建設進度，如捷運環狀線的建設，依計畫進行，絕非民進黨說的空談。

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