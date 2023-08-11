侯友宜提重啟核電 經濟部：老舊機組如何重啟

國民黨總統參選人侯友宜昨天公布能源政策，提出核一核二核三廠延役及核四廠安全重啟，對此，經濟部次長曾文生今天出席行政院會後記者會質疑，老舊核電機組如何重啟，希望侯友宜給出明確答案。 （資料照）

2023/08/11 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜前天公布能源政策，提出核一核二核三廠延役及核四廠安全重啟，對此，經濟部次長曾文生昨出席行政院院會後記者會說，很高興能在再生能源為能源轉型主角，以及天然氣建設是重要橋接能源上有共識。但侯提二○五○年核能占比十八％，但要如何達到並未看到相關細節與內涵，也沒有看到侯打算如何重啟老舊核能機組。

曾文生指出，二○一五年台灣討論能源轉型時，民進黨提出要發展再生能源，被當成丑角形容，但侯友宜公布的政策，再生能源配比二○五○年要達到五十七％，顯示再生能源被肯定為台灣能源轉型主角。

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曾文生表示，侯提出的版本中，二○三○年天然氣發電占比要達到四十七％，根據經濟部推算，要達此目標，天然氣機組數量要比現在多一倍以上、增加二千萬千瓦的淨增加量。

曾文生說，經濟部對此早已有所準備，包含大潭新機組、興達新機組、台中電廠新機組、大林電廠、通霄電廠、協和電廠等，加起來超過一千六百萬千瓦，加上籌備中的民營電廠（IPP），經濟部可以承諾二○三○年前就能做到。

曾文生強調，侯友宜政見與政府去年公布的能源轉型路徑上幾乎相符，只有納入核能這點不同，但二○五○年核能占比如何達到十八％，並未看到相關細節與內涵，也沒有看到侯友宜打算如何重啟老舊核能機組，若未來有更多細節，可以持續討論。

曾文生指出，經濟部持續關注氫能等未來能源新發展，也密切觀察核融合研究在安全上、在核廢料後端處理上是否有新的突破，若有才會進行整體評估。

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