郭台銘來勢洶洶 朱立倫：造成分裂 絕對反對

國民黨主席朱立倫昨被問及黨籍屏東議長、議員替郭台銘站台助講，他表示，不樂見傷害提名同志造成分裂。（記者李容萍攝）

2023/08/11 05:30

〔記者李容萍、黃旭磊、丁奕／綜合報導〕參選總統動作頻頻的鴻海集團創辦人郭台銘前晚出席屏東縣造勢活動，國民黨籍縣議會議長周典論、縣議員曾義雄與王景山等人登台助講，王還盛讚郭有「關公精神」。對於周等人是否違反黨紀？國民黨主席朱立倫昨強調，國民黨總統參選人侯友宜是最標準關聖帝君子弟，任何傷害該黨提名同志並造成分裂的事情，所有同志跟藍營支持者是絕對反對、不樂見。侯友宜本人則對此表示「沒有評論」。

黨籍同志與郭同台 侯：沒有評論

昨天是農曆六月廿四日關聖帝君誕辰日，侯友宜由朱立倫、桃園市長張善政等人陪同，出席普濟堂關公誕辰慶典，應邀迎請神尊出巡、點起馬炮和扶轎。

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侯穿著印有關公形象的Ｔ恤表示，因為出身警察，與關公有著不解之緣，過往每當辦案面臨困難時，在關公的協助下，與所有警察弟兄秉持著「生死結盟、同心協力」的精神，一一克服困難，四十幾年來，不論職務，都秉持這樣的處事態度，勇敢向前。

朱立倫受訪時，對黨內同志為郭站台表示，所有黨籍同志唯一就是團結支持提名徵召的同志，總統就是唯一支持侯友宜，能團結各界的力量共同來支持侯友宜勝選都歡迎。

朱立倫並強調，關公就是忠義、誠信、捨身為大我的代表，誠信是一切的基礎，為了大局，大家小我小一點、大我大一點，就能團結勝選，共同為台灣、為中華民國努力打拚。

朱立倫也說，侯友宜是最標準關聖帝君子弟，一貫堅持忠義精神，不論當警察局長、警政署長或新北市長，都是依照關聖帝君精神為地方、為國家打拚，將來如果當選總統，相信會是關聖帝君的保佑，也是忠義精神真正為台灣好好來打拚，為百姓來拚好日子。

王金平：下架民進黨是共同目標

侯友宜昨到台中參訪時，也被問到周典論等人為郭台銘舉辦晚會一事，但他僅表示，「沒有評論」。

前立法院長王金平受訪時，對黨紀問題表示，郭台銘還沒明確表示要不要選，一切都還在轉化當中，仍有模糊空間，下架民進黨是共同目標。

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