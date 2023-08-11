營造團結 侯友宜與台中藍營立委選將合體

國民黨總統參選人侯友宜（前中）昨與黨籍台中市立委參選人舉行便當會，會後侯與眾人振臂合影，拉抬選情。（記者蘇孟娟攝）

2023/08/11 05:30

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛、黃旭磊、許國楨／台中報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨天到台中與國民黨七位立委參選人「便當會」，針對侯民調排行第三，立委江啟臣說，國民黨有十四個執政縣市，「沒道理小看自己」，呼籲連結十四執政縣市首長凝聚政黨基本盤；其他參選人也說，由總統參選人連結執政縣市首長及立委參選人打聯合競選看板，全國連成一氣，讓大家看見團結的國民黨，「回到三十％不是不可能」。

江啟臣：有14個執政縣市 沒道理小看自己

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國民黨主席朱立倫昨出席台中民眾服務社侯友宜暨立委後援會時也喊話說，台中市長盧秀燕去年選舉在全市廿九區全贏，證明國民黨只要團結、努力、奉獻、犧牲，每個選區都會贏；不只侯友宜當選總統，要重返執政，立委也要全壘打。

侯友宜則說，民進黨執政七年讓兩岸不穩定，國際媒體都報導台灣是世界最危險的地方，兩岸好好對話、重啟信任，台灣安全，全世界放心，是台灣人的責任，因此要團結台灣人、支持政黨輪替，才能兩岸穩定。

侯友宜昨與台中立委參選人，包括現任立委江啟臣、楊瓊瓔、前立委顏寬恒，議員羅廷瑋、黃健豪與國民黨發言人廖偉翔、林家興等進行不公開便當會，競選辦公室執行長金溥聰也參與。

江啟臣提及最近一份民調顯示，有七成的國民黨支持者支持黨的參選人，顯示凝聚政黨基本盤絕對有必要；他強調，國民黨是最大在野黨，領導十四個執政縣市，基層的陸戰和組織絕對不會沒有實力，應多串連十四縣市首長及地方七百多名藍營議員，團結穩住陣腳後讓支持者回歸。

侯友宜昨也由群祐機械董事長陳永豐陪同，與中部工業區多名理事長座談。他會前受訪時對於自己的能源政策強調，台電單日備載（轉）容量率為百分之十．○三、接近百分之十的黃色燈號，是非核家園能源政策錯了，才讓產業界及人民擔心缺電，自己一向主張沒有核安就沒有核能，反而是民進黨二○二五非核家園跳票，賴清德也說用電不夠，要啟動核電做為緊急備載用，竟然自己打臉自己，「他才是一變再變，我從頭到尾都沒變過」。

侯友宜連續兩天都南下台中拚選舉，稱要「long stay」，但新北昨天午後大雷雨，造成部份地區積淹水，侯友宜說，第一時間就指示成立應變中心，卅五件積淹水一個多小時處理完畢，災情都在掌握中，但他也連夜趕回新北。

國民黨總統參選人侯友宜昨南下台中，進行拜票請託之旅。（記者廖耀東攝）

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