新聞分析》重返執政大夢恐玩完

國民黨就怕郭台銘繼續拖下去，甚至玩到最後一刻，也就是中選會規定申請成為被連署總統候選人的最後一天九月十七日，把侯友宜的選情拖到剩下最後一口氣。圖為七月十二日侯、郭出席在台東舉行的全國正副議長聯誼會，侯主動向郭敬酒。 （資料照）

2023/08/11 05:30

記者施曉光／特稿

郭台銘近日在屏東、苗栗舉辦「主流民意大聯盟」造勢活動，許多藍營地方山頭現身力挺，絲毫不甩黨紀規範，朱立倫只能柔性呼籲唯一支持侯友宜，並喊話支持者不樂見分裂。其實國民黨今日困境其來有自，「生棟覆屋，怨怒不及」，一切都是咎由自取！

至今仍抱老大心態的國民黨，本以為憑藉六成民意支持政黨輪替，就能吞掉郭台銘並逼迫民眾黨就範，成為在野勢力的爐主，但回顧過去幾個月的發展，國民黨為了遷就一個非黨員的郭台銘，不但空耗內定人選侯友宜的政治能量，更「養大」了今日的郭台銘，加上侯友宜表現令黨內失望，以及柯文哲聲勢竄升，一個原本看似不錯的開局，才被玩成落後局面。

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再者，國民黨早在四月就先喊出「非綠聯盟」的口號，才會讓柯文哲與郭台銘有趁隙對藍軍「小雞」上下其手的空間，而且國民黨高層一開始並未聲明「除非總統，其餘免談」，許多「小雞」與地方派系山頭也就裝做聽不懂，恣意與郭、柯唱和，郭台銘更是打蛇隨棍上，拋出「主流民意大聯盟」，企圖要把朱立倫的「執政大聯盟」取而代之。

由於朱中央的戰術時機選擇失當，過去讓侯陣營十分不滿，只能悶著頭被吃豆腐，朱也啞巴吃黃連。

在戰略心態上，國民黨並不擔心三腳督，就只怕郭台銘「玩瘋」，最終形成四腳督的局面，因為只要郭台銘退出這一局，最好也不與柯文哲合流，目前擁有十多塊執政地盤以及龐大「小雞」兵團的國民黨，頗有自信能讓柯文哲與民眾黨邊緣化，未來一旦柯、侯民調打平，就是國民黨訴求「棄白保藍」的契機，即便最後還是輸掉總統選舉，仍至少能確保最大在野黨的地位，避免被民眾黨彎道超車。

就怕郭台銘繼續拖下去，甚至玩到最後一刻，也就是中選會規定申請成為被連署總統候選人的最後一天九月十七日，把侯友宜的選情拖到剩下最後一口氣，國民黨的重返執政大夢也恐將玩完了！

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