日本前防相警告中方︰武統台灣 國際重大擔憂

日本前防衛大臣小野寺五典警告，「以武力統一台灣，是國際社會的重大擔憂」。（歐新社檔案照）

2023/05/25 05:30

自民黨與中國退將訪團會談

〔駐日特派員林翠儀／東京廿四日報導〕七大工業國集團（G7）廣島峰會結束後，有一批中國人民解放軍退役將領訪問日本，並與日本執政黨自民黨的安全保障調查會幹部會談。日本媒體報導，前防衛大臣小野寺五典在會中警告，「以武力統一台灣，是國際社會的重大擔憂」；中方則回應，台灣有事是「美國在煽動」，「維持現狀比什麼都重要」。

這次G7廣島峰會在日本主導下，領袖宣言重申「台灣海峽和平穩定的重要性」，並首次加入「對國際社會的安全與繁榮不可或缺」文字，強調「反對以武力片面改變現狀的嘗試」。宣言發布後，中國外交部召見日本駐中大使垂秀夫，表達嚴正抗議。

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然而，就在中國官方跳腳的同時，卻有一批共軍退將近日悄悄訪日。以共軍退將為主要成員的智庫「中國國際戰略學會」，廿三日在眾議院議員會館與自民黨安全保障調查會會長小野寺五典，以及眾議員石破茂、若宮健嗣等人舉行會談。小野寺表示，雙方進行相當坦率的交流，一致認為外交方面的努力有其必要。

岸田赴眾院重申︰和平解決兩岸問題

此次訪日成員包括擔任該智庫榮譽會長的解放軍前副總參謀長孫建國、副會長孟學政等八人。孫建國現任全國人代外事委員會副主委。產經新聞報導，這次會談是應中方要求，自民黨調查會與中國軍方相關人士面對面談及台灣局勢，尚屬首次。

這場會談並未對外開放，小野寺在會後向媒體表示，會中曾向中方提出警告，「以武力統一台灣，是國際社會的重大擔憂」。孫建國則表示，現狀改變將導致不可預測的事態，「現狀維持比什麼都重要」，他還說，台灣有事是「美國在煽動」。琉球新報報導，孫建國在會中表示，台灣之於中國，就像沖繩之於日本，「這是不可讓步的」。

另外，日本首相岸田文雄昨在眾議院預算委員會回答馬場伸幸質詢台海議題時表示，台灣海峽的和平穩定不只是對日本，對國際社會整體的穩定而言也很重要，日本期待透過對話和平解決，這是日本一貫的立場，這次G7峰會上，成員國之間再度確認此事，G7聯合公報也明載此事。

岸田說，日本將這個立場傳達給中方，包括領袖層級在內的人士知曉是很重要的，日本也將與G7等同盟國及理念相同國家合作，將此共同立場明確的說出，這樣的努力很重要，持續做外交努力很重要。

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