《宜蘭立委選戰》國民黨推黃琤婷 民進黨掀「換歐」聲浪

下屆宜蘭立委選舉可能是三強鼎立，藍營將徵召縣議員黃琤婷（左）；綠營已提名立委陳歐珀（中），但面臨「換歐」風暴。右為民眾黨立委陳琬惠。（資料照）

2023/05/21 05:30

國民黨將徵召黃 民進黨是否「換將」由黨中央處理 民眾黨六月初決定

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣下屆立委選舉，國民黨確定推出縣議員黃琤婷參戰，縣黨部九人小組昨天通過提名，將報黨中央完成徵召作業。民進黨雖已提名陳歐珀競選連任，卻因im.B詐騙案陷入「換歐」風暴。民眾黨則表示，絕不會缺席，人選會在六月初決定，以不分區立委陳琬惠轉戰宜蘭區域立委，可能性最高。

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黃：配合輔選將組「婷友宜」連線

國民黨宜蘭縣黨部設立九人小組，負責明年立委提名徵召。昨天下午在黨部開會，黨部主委張建榮說，九人小組通過決議，徵召縣議員黃琤婷參選下屆立委選舉；黃琤婷也將於明天北上，面見黨主席朱立倫，討論後續提名與選戰事宜。

四十六歲的黃琤婷，在林姿妙參選縣長時，擔任競選總部發言人，多次與民進黨攻防，口才清晰，表現亮眼；四年多前當選縣議員，去年底獲得連任。黃琤婷說，將配合總統大選組成「婷友宜」連線輔選組織，將與侯友宜並肩作戰，全力以赴，打贏總統與立委選戰。

陳歐珀禮佛沈澱 思考下一步

民進黨雖早已提名陳歐珀力拚四連霸，而今卻捲入im.B詐騙集團風暴，黨內掀起「換歐」聲浪；民進黨議會黨團十一位議員更全體連署，要求黨中央儘速完成調查、處理，更有議員點名要陳歐珀「知所進退」。據了解，陳歐珀這幾天藉由禮佛沈澱心情，也思考下一步該怎麼走？

是否「換歐」？民進黨縣黨部主委陳俊宇說，會將各界意見呈報中央黨部參考，立委提名權在中央黨部，換人與否，要看中央黨部的態度、看法，他只希望趕快回歸正常選戰模式，不要影響總統與立委選情。

民眾黨陳琬惠轉戰區域 可能性最高

民眾黨部分，宜蘭黨部主委李偉華說，宜蘭縣區域立委選舉，民眾黨絕不會缺席，預計六月初就會辦理徵召作業；至於人選黨中央還在評估，但以不分區立委陳琬惠轉戰宜蘭區域立委可能性最高，陳已在宜蘭設籍定居，問政、揭弊都有傑出表現。

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