北市府中籍臨時工 上班內容傳抖音

北市府一名中國籍臨時工將承辦業務經手的資料拍攝成影片，上傳抖音。（擷取自簡舒培臉書）

2023/03/14 05:30

議員批洩漏公務資訊及市民個資 蔣萬安：他不會接觸機密資料 已離職

〔記者楊心慧、蔡思培／台北報導〕台北市長蔣萬安日前才因在中國抖音（TikTok）遭冒名向台北市警察局報案，卻又出現中國抖音相關爭議！民進黨台北市議員簡舒培收到爆料，一名市府雇用的中國籍臨時工，連日在抖音上傳許多蔣萬安出席活動影片，甚至還標註「兩岸一家親」，離譜的是還將承辦業務經手的資料拍攝成影片，質疑市府公務資訊及民眾個資外洩，已嚴重危害資安。

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上傳蔣活動影片及經手資料

蔣萬安昨參訪南港托嬰中心時受訪表示，因配合勞動部「安心即時上工計畫」，該員至衛生局服務，去年八月開始聘用，目前已離職，其負責一般庶務及搬運，不會接觸機密資料。

安心上工人員 去年8月進用

台北市衛生局補充說明，該員為「安心即時上工計畫」進用的時薪人員，每月工時不定，最高工作八十小時，辦理防疫物資發放、搬運與未涉及機密的文件碎紙、核銷等行政庶務事項，在去年八月二日進用，今年三月三日離職。

是否涉違法洩密 市府釐清中

至於是否違反「行政院文書處理手冊」、「台北市政府文書處理實施要點」，北市衛生局表示，機關員工對業務內容均有保密義務，非經允許不得洩漏，若違反將依照市府文書處理要點懲處，目前仍在釐清中。

簡舒培表示，爆料者反映，這名中國籍臨時工同時經營「中國版抖音」與YouTube，在抖音上傳蔣萬安出席活動的影片，從一月至今共上傳十二部，包括一月十八日在市府發紅包、農曆春節期間走訪艋舺夜市商圈及幾處宮廟，到農曆年後的台北靈安社新春團拜、樂活夜櫻祭、出席台北燈節到市府的幾場記者會，還不忘標註「兩岸一家親」的字眼。

上班拍抖音 簡舒培促查清楚

簡舒培表示，爆料者也質疑，這名中國籍臨時工有家庭又負擔市府工作，怎會有時間精心製作抖音影片，在上班時間拍攝含有市府公務資料與市民個資的影片，並上傳到抖音，把應被妥善保管的資訊全攤在網路上任人檢視。

根據台北市人事處與資訊局規定，市府所有員工在上班時間不能從事與公務無關的行為；簡舒培認為，這名「中國籍臨時工」卻可以在上班時間使用「中國版抖音」拍攝市長的影片上傳，還洩漏市民個資，無視職業操守，蔣萬安應調查清楚，並給台北市民一個交代。

台北市議員簡舒培收到爆料，一名市府雇用的中國籍臨時工，連日在抖音上傳許多市長蔣萬安出席活動的影片。（擷取自簡舒培臉書）

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