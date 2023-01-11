德國會訪團：民主夥伴團結對抗威脅

總統蔡英文（右）昨在總統府接見德國國會議員訪團。（中央社）

2023/01/11 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統昨接見「德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」，率團的自民黨副主席暨國會黨團首席幹事長佛格表示，他們深信改變台海現狀需要共識，以武力或威脅使用武力都是不可接受的，這次訪問就是送出一個訊號，要團結與民主夥伴站在一起，對抗可能的軍事威脅。

德國國會國防委員會主席史琪曼致詞表示，去年俄羅斯入侵烏克蘭，世界局勢大為改變，訪團來到台灣這美麗的寶島是要告訴全世界，民主國家要緊密地站在一起，因為我們都希望未來的子孫也能過著和平及自由的生活。

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佛格指出，德國國會、政府、整個歐洲及西方盟友等，基本上都支持一中政策，但也深信，要改變台海現狀必須基於雙方共識，任何試圖以武力或威脅使用武力片面改變台海現狀，都是不可接受的。他強調，此行訪台就是送出一個訊號，傳達支持，並團結對抗可能的軍事威脅。

蔡英文代表台灣人民感謝德國對台灣的重視與支持，台灣將從明年開始，恢復一年期義務役，強化自我防衛的實力，也展現守護家園、捍衛民主的決心，期待台灣和德國以及更多民主夥伴，共同守護區域秩序的穩定及繁榮。

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