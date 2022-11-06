替代役男「演訓召集」 專家︰應參考教召延長

替代役演訓召集情況

2022/11/06 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院預算中心報告指出，替代役役男服役期滿後的「演訓召集」，去年僅召訓一五六五人，占列管退役後八年內的備役役男人數的○．八六％，認為恐將影響戰時動員能量。軍事學者蘇紫雲昨指出，「演訓召集」應參考後備軍人教召，實施天數應由目前一天延長為三至五日，達成兵役制度公平性，並演練「民防法」所規定各機關應編組的防護團勤務。

去年僅召訓1565人 恐影響戰時動員能量

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立法院國防委員會、民進黨立委趙天麟表示，替代役是讓役男在服役期間，把人力資源運用在各種不同的公部門，但「不折不扣還是兵役」，行政院應出面以院級的高度進行協調，讓國防部與內政部役政署盤整替代役備役役男的演訓召集制度，是要現行的召訓制度維持，還是回歸到國防部的教召系統訓練。

趙天麟表示，替代役備役役男若經訓練，可投入民防行列，若內政部役政署覺得應由國防部全民防衛動員署統籌運用較妥，也能讓全動署整體運用，依照專長及服役地點分派，否則現行做法只是讓替代役備役役男與後備戰力脫鉤。

達兵役公平 應從1天延長3至5日

立法院內政委員會、國民黨立委李德維認為，政府若兵源不足、兩岸關係緊張要延長役期，也應將替代役員額做出相對應的調整，假如服替代役的役男服役期滿後，召訓的人數少、時間短，若與服一般兵役退伍後還要經歷教召的民眾相較，「會造成另外一種的不公平」，因此國防部與內政部在面對役期延長時，應通盤考量替代役員額以及相關調整。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，替代役的擴大招募有其歷史背景，未來義務役的役期若延長，參考各國經驗以及退役後受到召訓的天數和頻率，替代役的役期應要比義務兵役的役期還要多卅％以上才合理，也可以避免造成義務役退伍軍人的相對剝奪感。

軍事學者蘇紫雲昨指出，「演訓召集」應參考後備軍人教召，實施天數應由目前一天延長為三至五日，達成兵役制度公平性（資料照）

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