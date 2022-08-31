陳時中端5大社福政見 坐月子補貼3.6萬

民進黨台北市長參選人陳時中（左二）昨天公布社福政見，提出愛兒、青年、樂齡、溫暖、療癒及韌性五大面向。（記者廖振輝攝）

2022/08/31 05:30

盼全齡照顧 增加公共化兩歲幼幼班 持續增設日照據點並延長服務

〔記者鄭名翔、蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨公布社福政見，推出包括產婦坐月子補貼三萬六千元、增加公共化兩歲幼幼班及一千個名額的托育場所、針對六至十八歲發給每年一千五百元藝遊券，並增設中小型身障全日型住宿式機構等，希望藉由完善社福措施，建構真正優質台北。

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陳時中參選後頻端政策牛肉，昨再公布社福政見，以「溫暖有愛、全齡照顧」為主軸提出愛兒、青年、樂齡、溫暖、療癒及韌性五大面向，希望將台北打造為全國的社福示範區。

增加一千個名額的托育場所

針對生育方面，陳時中宣布，將補貼產婦坐月子三萬六千元，並增加公共化兩歲幼幼班及一千個名額的托育場所，且由經訓練的育兒指導員協助新手爸媽、提供彈性的日夜臨托服務。

6至18歲每年發1500元藝遊券

在青年社福上，陳時中表示，將打造更多青少年活動專屬場域，並對六到十八歲青少年及孩童每年發放一千五百元藝遊券，用於買書、看展等，另也要增設全台第一處兒童體適能運動館，注重兒少遊戲權。

對於長輩則持續增加日照據點並延長服務時間，另也與兩百四十五家健身房合作，由專業教練協助打造專屬樂齡運動，並推廣高齡者相互照顧，促進社會支持外也可創造長輩生產力。

針對身障者則將增設五十床以下中小型身障全日型住宿式機構、延長日照服務及開放小規模住宿空間，並將修法強制北市所有新建物一樓全面無障礙；陳時中也強調，將以副市長層級推動公共設施變更社福使用、加強心理衛生等。

市府︰所需預算龐大

而對於陳時中喊發一千五百元藝遊券，台北市長柯文哲昨立刻潑冷水，批「寧可他跳票」，聲稱若不跳票即代表將排擠其他項目預算，否則就須舉債，因「錢不會從天上掉下來」；北市社會局長周榆修也說，陳時中所提政策目前多已在執行，但還有些政見所需預算規模均破億元，實是龐大開銷。

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