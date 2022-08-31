扮藍營母雞 侯友宜︰大家作伙拚

新北市長侯友宜（右4）預計明天登記參選。圖為侯友宜在開學日陪同學生過馬路。（記者翁聿煌攝）

2022/08/31 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕競選連任的新北市長侯友宜，預計明天上午九點登記參選。侯友宜昨天被問到未來如何當藍營的最強母雞？他表示，多年來一直和所有議員並肩作戰，他身為新北市長，有責任落實政見，並和其他外縣市理念相同的首長，共同努力讓民眾安居樂業，「大家作伙拚，拚出好日子」。

預計明天登記參選

侯友宜競選連任辦公室日前成立，團隊以年輕人為主。侯表示，要傾聽年輕朋友的聲音，更要做好青年關心的政策，大家都是一棒接一棒，希望年輕朋友投入關注公共議題，促進新北市發展。

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他表示，競選辦公室延攬年輕人成為政治實習生，希望從選舉過程見證台灣民主以及公共議題的形成，以及在選後如何落實執行，希望未來有更多年輕人加入團隊，讓新北市成為年輕人實現夢想、安居樂業的地方。

侯友宜說，選舉不需要口水及惡意批評，希望個人把自己的角色扮演好，有心為新北市這塊土地奉獻，了解新北市的需求，提出實質政見，幫助新北市成為更茁壯的大都市，「每一個來這裡參選的人，都應該要把心力集中在為新北市的發展而努力，這才是參選新北市長最重要的目的」。

對於民進黨新北市長參選人林佳龍大陣仗由黨籍議員陪同登記，並與十二區立委舉辦聯合造勢活動，侯友宜表示，只要有心為新北做事，努力了解新北各地及各方面的建設，他都會給予祝福，「加油、加油！」現在專心在市政工作上，參選過程包括登記，尊重選舉辦公室的節奏和規劃。

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