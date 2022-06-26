我已提石斑零檢出報告 陳吉仲：請中國具體回應

農委會主委陳吉仲昨表示，我方已將十一家石斑養殖場零檢出報告傳給中國，希望中國具體回應。（記者楊媛婷攝）

2022/06/26 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國指在台灣石斑驗出禁藥結晶紫，政府追查時發現有兩艘活魚運搬船因魚貨來源申報不實，已依法裁罰並移送檢調偵辦。對石斑活魚過去輸中借牌申報亂象，農委會主委陳吉仲昨表示，當初ECFA簽訂後，中國只允許特定養殖戶產品輸中，才導致借牌亂象，但借牌跟產品安全是兩回事，相關養殖場與運搬船藥物採檢都是零檢出。

打造兩座水產冷鏈物流廠

陳吉仲說，台灣石斑現在都採智慧化養殖，搭配安全控管、池邊抽檢，石斑採檢紀錄都百分百合格，另去年在高雄興達港、屏東鹽埔投入總計六億經費、打造兩座加工冷鏈物流廠，每座物流廠的流動倉儲量每年可達到三千噸，可將午仔、石斑魚做好三清處理，有助調控產銷。

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中國十日指在兩批台灣石斑驗出結晶紫，不過這兩批台灣石斑魚於五月十二日運抵中國，過了快一個月，中國才於六月十日指有禁藥。陳吉仲表示，中國只用信件通知，並未檢附任何科學證據跟報告，盼中國回歸動植物防檢疫規定，希望中國提供科學證據跟報告。他指出，我方已將十一家養殖場零檢出報告傳給中國，呼籲中國具體回應。

對業者間「借牌」亂象，陳吉仲坦言，當初台灣跟中國簽署ECFA後，中國只允許台灣特定養殖戶的石斑可到對岸，衍生借牌等陋習，隨著中國暫停台灣石斑輸入，陋習自然消失，不過這些借牌的水產品都是百分百合格、零檢出。

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