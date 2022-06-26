政院專案檢視36個關鍵基礎設施》吳澤成：防操作疏失 將常態巡檢

政務委員吳澤成督導成立的關鍵基礎設施專案小組，於一個月內就電力、油氣、交通、水資源等領域之三十六個重要關鍵基礎設施現地檢視，並要求各機關依檢視結果確實完成改善。（資料照）

2022/06/26 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕近年來國家關鍵基礎設施事故頻傳，今年三月桃園機場二航廈電纜線遭破壞剪斷造成停電事故後，行政院長蘇貞昌指示各部會加強盤點、強化管理。工程會隨即配合加入由政務委員吳澤成督導成立的關鍵基礎設施專案小組，於一個月內就電力、油氣、交通、水資源等領域之三十六個重要關鍵基礎設施現地檢視，並要求各機關依檢視結果確實完成改善。

專案小組經現地檢視發現，近年事故大多為人為操作疏失釀災或惡意破壞所致，小組已就檢視發現的各項問題提出對應的改善對策，請各機關確實完成改善。

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檢討過往習以為常作法

督促重視人為因素風險

吳澤成強調，透過這次全面檢視，各機關已啟動檢討一些以前習以為常的作法，並督促機關重視人為因素風險及雙保險機制，納入防護計畫進行改善。後續將列為常態性巡檢，持續督促提醒各關鍵基礎設施進行改善、提升韌性，以維護國家安全，使國人安心。

吳澤成表示，這次檢視主要目的在於要求個別關鍵基礎設施及其主管機關依安全防護指導綱要及近期案件為鑑，補強既有安全防護計畫，並且確實執行。

此外，我國公務機關近年頻遭中國駭客攻擊，行政院為強化各機關的資安，最近訂定「資通系統籌獲各階段資安強化措施」，這項新措施明定各機關委外籌獲資通系統，包括進行委外採購時，應至少以資通系統籌獲案資訊經費的五％估算資安經費，若無法達到此要求，應敘明理由或有其他因應作為。

新措施規範，機關進行資通系統委外採購時，投標廠商的資安作為應納入採購評選的項目，凡涉及依「政府採購法」的系統籌獲，採最有利標，並以評選方式選任受託者，將委託案的相關資安作為納入評選項目，配分至少占總分十％；如籌獲案中的資通系統或服務占比低於十％，配分至少占總分之五％。評選時並應要求投標廠商說明履約之資安作為。

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