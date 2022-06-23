海軍S-70C直升機重摔落地 4傷

海軍S-70C反潛直升機昨疑因尾翼突然失控重摔左營基地。（讀者提供）

2022/06/23 05:30

〔記者洪定宏、王榮祥、陳文嬋、李惠洲、涂鉅旻／綜合報導〕海軍反潛航空大隊一架S-70C（M）反潛直升機（機號二三○三），昨天下午約四點執行試飛科目操作，準備降落高雄左營神鷹基地機場跑道時，疑因尾翼突然失控，自十五公尺高處重摔落地且失火，造成正駕駛陳錦凡中校、副駕駛鄭行杰上尉、機工長劉尚鈞士官長、檢驗士郭冠廷士官長受傷送醫，其中劉尚鈞燒傷嚴重、未脫離險境，總統蔡英文要求全力救治。

疑因尾翼突然失控釀災

海軍司令梅家樹昨晚到國軍高雄總醫院左營分院慰問家屬，呼籲國人幫重傷的劉尚鈞祈福。梅家樹強調這是例行訓練，海軍將檢討缺失，並針對天候、機件、人員操作等因素，進行調查，儘速釐清事故原因。

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事發當時，後座的劉尚鈞及郭冠廷首當其衝。海軍司令部指出，直升機重落地後機身重損，正、副駕駛為撕裂輕傷，意識清楚；檢驗士二至三度燒燙傷，燒傷面積約廿一％，意識清楚、狀況穩定；機工長二至三度燒燙傷，面積九十至九十五％，正密切觀察診治，國防部軍醫局已調派三軍總醫院醫師，進駐左營分院全力協助醫療。

機身零件擊中民宅鐵捲門

事發後，直升機後半段幾乎全毀，更有民宅鐵捲門被直升機零件擊中，形成破洞。海軍司令部已要求現役十七架S-70C直升機，立即暫停任務派遣，實施飛安特檢，並組成專案小組釐清原因。

國軍高雄總醫院左營分院急診科主任李彥儒昨晚指出，四名傷者有一人全身性九十五％灼傷，合併氣管燒灼傷，仍在加護病房搶救中，另一人燒灼傷廿一％，也在加護病房。

李彥儒表示，針對燒燙傷較嚴重者，目前積極輸液，希望讓生命徵象保持穩定，再進一步治療，目前還沒脫離危險；兩名燒燙傷者的家屬，都已來醫院探視。

至於另兩名傷勢較輕者，一名左側肋骨骨折、意識清楚，一名腦震盪合併外傷，兩人生命徵象大致穩定，在病房持續治療跟觀察。

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