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    首批S-70C服役31年 預算考量缺後繼機種

    海軍S-70C直升機重大事故

    海軍S-70C直升機重大事故

    2022/06/23 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕一架海軍S-70C直升機昨於高雄左營訓練時重落地，造成機上四名軍士官受傷。海軍自一九九○年採購廿一架S-70C直升機以來，已發生四起重大事故，雖我國爭取採購MH-60R反潛直升機，維持反潛戰力，唯因美方報價過高而喊停。

    海軍於一九八三年拍板向美國採購廿一架S-70C反潛直升機，第一批直升機於一九九○年七月十九日交付，藉此滿足反潛作戰、反水面目標與搜救任務需求，現與「500MD」反潛直升機一同扛起海上反潛重任。這款直升機可作為康定級巡防艦、成功級巡防艦的艦載機，並視任務需求，裝載搜索雷達、垂吊式聲納、主動式或被動式聲標及空投魚雷，亦可實施不落艦加油與垂直整補作業。

    考量首批S-70C直升機已服役卅一年，迄今發生四起事故，共造成七名官兵殉職、六人受傷，「500MD」反潛直升機更已服役逾四十年，海軍近年以「神鷹三號」為代號建案，欲向美國採購十二架更先進的「MH-60R」反潛直升機，並已編列經費於今年度機密預算之中。唯經過數年爭取與斡旋，國防部長邱國正、國防部戰規司長李世強上月於立法院公開證實，因價格超出我方能力範圍，全案已取消。

    軍方官員昨表示，雖未能即時採購新機，仍會確保既有機種零組件供應無虞，若有合乎國軍防衛需求的選項，都會審慎納入考慮。

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