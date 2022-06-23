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    首頁　>　政治

    決戰竹市》沈慧虹熟稔市政 林耕仁起步較早

    新竹市長一役，國民黨林耕仁對上民進黨沈慧虹。（記者廖振輝、劉信德攝）

    新竹市長一役，國民黨林耕仁對上民進黨沈慧虹。（記者廖振輝、劉信德攝）

    2022/06/23 05:30

    記者洪美秀／特稿

    年底新竹市長藍綠選將人選出爐，民進黨派出副市長沈慧虹接棒延續林智堅政績，國民黨也確定由市議員林耕仁出線，誓言收復江山、重返執政。相較藍綠雙雄就定位，民眾黨與時代力量雖未掀底牌，但一場多黨激戰的市長選戰，精采可期。

    民進黨確定由行政經驗豐富、具溫暖特質的副市長沈慧虹接棒延續林智堅的綠色幸福政績，擁有卅年文官公務資歷的沈慧虹熟稔市政工作，以交通專業見長，更以延續林智堅優質施政為主軸，除具有行政執政優勢，沈個人形象溫柔堅定，又是女性角色，是其選舉優勢。

    不過，沈慧虹文官出身、在地知名度不高，加上沒有參選經驗，如何突破文官思維框架，提出具前瞻性的政見來獲得民意支持，是她要面臨的挑戰。

    想收復江山的國民黨由林耕仁出征，代表藍軍整合成功，蓄勢待發，更期許原本藍大於綠的新竹市政治版圖藍天再現。林耕仁具廿多年的民代資歷，深耕地方，擁有一定的民意基礎，加上宣布參選市長的起步較早，是其優勢。

    不過，民進黨林智堅在竹市打下八年的優質政績，已改變新竹市中間選民及年輕人的政治傾向，選人不選黨的新政治早在新竹市發酵，藍軍如何提出吸引年輕選民及新移居市民的創新政見，是能否重返執政的致勝關鍵，也是林耕仁要面對的議題。

    此外，想擴大新竹版圖、狂挖藍軍牆腳的民眾黨，挾著新竹市是黨主席柯文哲的故鄉，由郭台銘子弟兵、不分區立委高虹安接任黨部主委後，展現絕不缺席的雄心壯志，再加上高虹安的科技背景，爆發力不可小覷。

    而時代力量在二○一八年未推市長人選，卻衝出三席市議員席次，對年底市長選戰，也有不缺席的態勢，目前時力以不分區立委邱顯智最具知名度，但邱至今未表態，何時掀底牌，很快就會揭曉。

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