林耕仁出線 誓讓竹市回藍天

國民黨22日中常會通過提名新竹市市議員林耕仁（右二）參選年底新竹市長選舉，黨主席朱立倫（左二）率秘書長黃健庭（左一）、立委鄭正鈐（右一）等人一同高喊勝選口號。（記者廖振輝攝）

2022/06/23 05:30

〔記者林良昇、蘇孟娟／綜合報導〕民進黨上週敲定新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長後，原先尚未接受地方推舉人選的國民黨中央態度轉變，中常會昨通過提名新竹市議員林耕仁參選新竹市長，力圖翻轉綠營在新竹市的八年執政。

國民黨主席朱立倫表示，林耕仁在新竹市深耕基層，擔任六屆市議員，基層實力穩健，他很佩服林耕仁在前幾次黨內競爭上，就算沒獲提名，一樣欣然接受，也認真輔選。

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朱立倫說，經過黨內多次民調，林耕仁穩健領先民進黨與其他人選，獲得提名後，希望接下來一步一腳印，腳踏實地整合地方，全力打贏新竹市長選舉。

林耕仁受訪指出，非常榮幸獲國民黨徵召參選新竹市長，感謝朱立倫、在地方全力相挺的新竹市議會議長許修睿及黨團議員和新竹市民。他提出「舒適減壓、永續新竹」的城市發展願景，一定全力以赴，讓新竹市重回藍天。

原先也被視為新竹市長人選的立委鄭正鈐昨也陪同林耕仁現身，表達力挺。鄭正鈐表示，他之前有提到「中央有丟球給我，我會接」，現在中央把球丟給林耕仁，相信林會把球接得很好，請大家拭目以待。

針對民進黨提名的沈慧虹與民眾黨可能人選高虹安近期在議題上捉對廝殺，國民黨恐怕被邊緣化？林耕仁認為，國民黨在新竹市的基本盤非常強壯，只要團結一定會贏。

高虹安雖屢被點名可能代表民眾黨參選新竹市長，昨卻傳出民眾黨有意改徵召新光集團大公主吳欣盈參選新竹市長，身兼民眾黨選戰小組召集人的立委蔡壁如指出，「選舉期間各式謠言四起」，目前主席柯文哲心目中最佳人選還是高虹安，期待她準備好了，就可以對外宣布。

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