鍾東錦不甩朱勸退：不排除脫黨選苗縣長

對於黨主席朱立倫的勸退，鍾東錦表示「我會走自己的路」。（取自鍾東錦臉書）

2022/06/23 05:30

〔記者彭健禮、林良昇／綜合報導〕國民黨下屆苗栗縣長參選人懸而未決，昨天中常會前，黨主席朱立倫約見表態爭取的苗栗縣議長鍾東錦；鍾指出，朱表達黨中央仍屬意由立委徐志榮參選，盼他以大局為重，他則向朱表態「我會走自己的路！」不排除脫黨參選的可能。

鍾東錦說，昨天上午與朱立倫會談約四十分鐘，朱屬意徵召徐志榮，並希望他持續肩負起苗栗縣議長、縣黨部主委之責協助輔選。

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鍾東錦表示，對朱的立場，他尊重，但他也向朱報告，他走完十八鄉鎮市傾聽祈福之旅，鄉親都急迫地想知道縣長候選人如何規劃，許多鄉親更直言「希望議長勇於承擔、挑起重擔」。

他認為縣黨部主委須正面回應鄉親需求，也告訴朱「我會走自己的路」，未來將接續舉辦十八鄉鎮市中小型聽政說明會。

鍾東錦強調，距年底大選不到半年，且近年選民生態改變，其他各黨的縣長候選人早已動員輔選，只剩國民黨尚未提名，也沒提出提名作業辦法。為了避免藍軍人心浮動、黨員無所適從，只有更加積極勤跑基層，鞏固向心力，為苗栗守住藍天，也不排除脫黨參選的可能性。

國民黨文傳會主委王育敏對此表示，苗栗縣長提名還在持續整合中，每個人都可以表達參選的意願，但最終只能提名一位人選代表國民黨參選。

徐志榮前天傳出確診武漢肺炎，記者致電徐沒接聽，不知其看法。

另一位爭取提名的前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘則說，日前曾與徐志榮碰面，徐向他表明無意願參選縣長；對於黨中央最終提名誰，他都尊重，會持續勤走基層爭取選民支持。

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