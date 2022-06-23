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    蔡適應諷8年前就被淘汰 謝國樑：尊重

    立委蔡適應獲提名參選基隆市長。（記者劉信德攝）

    立委蔡適應獲提名參選基隆市長。（記者劉信德攝）

    2022/06/23 05:30

    〔記者陳昀、盧賢秀／綜合報導〕民進黨昨提名立委蔡適應參選基隆市長，蔡適應說，過去基隆曾在國民黨執政時被邊緣化，八年來由現任市長林右昌與他聯手爭取中央資源、蔡英文總統大力相挺才能蛻變，現在國民黨卻提名八年前就被淘汰的「待觀察立委」，證明他們活在過去、無法符合基隆市民的期待。對此，國民黨基隆市長提名人謝國樑僅表示「尊重」。

    林右昌也指出，蔡適應過去與他合作無間，從市議員到立委無縫接軌，近二十年都在為基隆服務，是延續基隆優良執政的不二人選。林拿出一張陳舊茶几的照片送給蔡適應，他表示，初上任時窮到連委託規劃案的錢都沒有，就將市長會客室的兩張小茶几併起來，自己畫圖、寫報告，再向中央爭取預算，一切翻轉都是從這小茶几開始，希望傳承這樣的精神，讓蔡適應再創基隆榮光。

    蔡適應說，過去國民黨完全執政的基隆，預算少、補助少，縣市排名吊車尾，在雙北夾擊下，成為邊緣化城市；林右昌初上任受制於前朝債台高築而有志難伸，直到二○一六年民進黨中央執政、獲每年逾百億元補助才能蛻變。林右昌先前擊出基隆市政全壘打，他也準備好上場打出全壘打，「接棒基隆、光耀基隆！」

    蔡適應表示，他與林右昌一樣有城市規劃及都市設計的專業，未來軍港西遷完成後，要繼續發展基隆港成為「東亞國際郵輪營運中心」，已進入環評的「基隆捷運」、剛通過可行性評估的高速公路「國道一號大華至汐止拓寬案」，將打通北北基生活圈的任督二脈，基隆在觀光、交通、經濟就業將全面提升。

    謝國樑批蔡適應

    基捷主張不符市民期待

    謝國樑昨天則批評蔡適應主張先等基隆捷運第一階段完工後、再討論第二階段路線是不符合基隆民眾期待。謝指出，第一階段施工期間就要規劃第二階段路線，從台鐵八堵站延伸到安樂區麥金路的人口密集區，這樣火車與捷運才不會互相爭奪客源，並將安樂區納入軌道系統；捷運與火車是不同的運輸功能、不同的搭乘目的，都要保留。

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